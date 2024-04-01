В российском Екатеринбурге масштабный пожар на машиностроительном заводе

В Екатеринбурге днем 1 апреля вспыхнул мощный пожар на "Уралмашзаводе", одном из крупнейших военных заводов РФ. Предварительно, там вспыхнул склад с лакокрасочными материалами. Об этом сообщает ряд российских пабликов.

По предварительным данным, произошло возгорание одного из цехов, в котором находилось около 500 литров лака. Площадь пожара - около 4 тысяч квадратных метров. Клубы черного дыма видны из разных уголков города. К ликвидации привлечены 52 человека и 17 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что "Уралмаш" является одним из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. По информации СМИ, там также производится военная техника.