Веселые истории: О гомерическом смехе Прокопенко, звериных подопечных Лемешко и сексуальной сборной от журналистов

Во все времена в футболе случалось множество всевозможных казусов и веселых эпизодов, вызывавших улыбку как со стороны зрителей, так и самих участников матча. В большинстве случаев в центре внимания оказывались главные действующие лица футбольного спектакля – игроки, арбитры и тренеры. Чаще всего смех на трибунах слышится после курьезного гола, падения судьи или попадания мяча в оного, а также эксцентричного поведения тренеров. Но бывают ситуации, которые тешат публику своей спонтанностью и непредсказуемостью. Нередко подобное случается после объявлений диктором по стадиону какой-нибудь фразы, невольно вызвавшую оживление или бурную реакцию среди присутствующих. В основном связаны они были с фамилиями.

ВМЕСТО РОЖИНА - ХАРИН

За многие годы посещения футбольных матчей быть свидетелем таких курьезных ситуаций приходилось не раз. О других слышал от знакомых специалистов либо мысленно представлял на основании прочитанного в спортивной прессе. В качестве такого примера вспоминается один забавный случай. В сезоне 1985 года в чемпионате ссср среди команд высшей лиги дебютировал воронежский "Факел", в составе которого обнаружил двух игроков с одинаковым именем Владимир и "синонимными" фамилиями – Рожин и Харин. Увидев их в опубликованной заявке воронежской команды, не мог сдержаться, чтобы не улыбнуться. "Надо же, - подумалось. – Селекционеры словно специально подбирали". Но когда в матче 7-го тура в Воронеже "Факел" принимал одесский "Черноморец", в составе хозяев впервые в сезоне произошла замена, объявление которой наверняка не оставило ни болельщиков, ни команду гостей равнодушными. Разумеется, как и меня, узнавшего о ней из прессы и представившего себе столь развеселую картину, творившуюся в тот момент на воронежском стадионе "Труд". Много лет спустя об этом случае вспомнил любитель веселых баек Виктор Прокопенко, возглавлявший в 1985-м команду "моряков":

"Играем в Воронеже против "Факела", - рассказывал он. - Надо сказать, что до этого матча мы проиграли пять матчей подряд. Настроение, сами понимаете, какое. Проигрываем и в этом. В концовке игры "Факел" делает замену, диктор объявляет (дословно): "Вместо Рожина, игравшего под номером 11, на поле выходит Харин, номер 15". Меня до того рассмешило весьма забавное сочетание фамилий, что я никак не мог удержаться от смеха. Местные журналисты решили, что я, чуя неизбежность очередного поражения, тронулся умом: человек двадцать прибежало меня фотографировать".

К рассказу Виктора Евгеньевича стоит добавить: в том матче "Черноморцу" удалось прервать проигрышную серию, сыграв с "Факелом" вничью, 1:1.

"НУ, ПОГОДИ!" ФУТБОЛЬНОГО ЗАПОРОЖЬЯ

Другой известный специалист советского и украинского футбола, легендарный шутник и балагур Евгений Лемешко создал прецедент уникального сочетания фамилий, на которое нельзя было не обратить внимания. Было это в сезоне-1992, когда он работал главным тренером запорожского "Торпедо". Складывалось такое впечатление, будто Филиппыч решил формировать команду из обладателей фамилий, созвучных с персонажами любимого всеми мультфильма "Ну, погоди!". Судите сами: в том чемпионате в составе автозаводского клуба значились Волков, Зайцев и Заец. Долгое время запорожские болельщики видели одновременно на поле лишь первых двоих, и только в 10-м туре к ним примкнул почти однофамилец второго из "мультяшных персонажей" - Заец. Интересно, что участие в игре всех троих также имело место. Дебют этой компании пришелся на домашний матч с "Черноморцем". В следующем сезоне мое предположение о "зверином" векторе селекционной работы "Торпедо" подкрепилось еще одним фактом: компанию Волкову, Зайцеву и Заецу составил Зайченко. Выступавший ранее в харьковском "Олимпике" игрок Юрий Зайченко при переходе в запорожскую команду наверняка не подозревал об этом любопытном факте.

На протяжении двух сезонов – в 1992 и 1992/93 в матчах с участием "Торпедо" любители футбола не раз слышали из стадионных динамиков объявления о замене "мультяшных героев". Особенное оживление, надо полагать, наблюдалось, когда диктор сообщал: "Вместо игравшего Волкова в игру вступил Заец". Так, кстати, было во время поединка "Торпедо" - "Черноморец" в сезоне-1992/93. Иногда бывало и наоборот.

Если в ту пору запорожское "Торпедо" отличалось подбором фамилий "звериной" направленности, то тот же "Черноморец" поразил всех "птичьей". На протяжении наиболее успешных сезонов в украинской истории одесского клуба его цвета защищали Гусев, Кулик, Лебедь, Селезнев.

В череде веселых историй, связанных с фамилиями футболистов, вспоминается рассказ коллеги Семена Пеккера. Летом 1993 года репортерские пути-дороги привели его в Тирасполь, где он нанес служебный визит тогдашнему президенту тамошнего "Тилигула" Григорию Корзуну. Знакомя гостя со своим клубом, его босс привел корреспондента на тренировку команды. Среди футболистов, участвовавших в занятии, были россиянин Глухих и украинец Коссе. Обладающий своеобразным чувством юмора Корзун, бросив взгляд на тренирующихся, иронично произнес: "Вот у меня командочка: один - "глухой", другой – "косой"!".

"КАПИТАН" АЛКАШЕВ И ЕГО КОМАНДА

Что и говорить, каких только фамилий не встречается в футболе. Листая в 70-90-е годы календари-справочники, программы матчей и газеты, а с наступлением нынешнего тысячелетия бороздя просторы интернета, нередко приходилось даваться диву от их разнообразия. Летом 1995-го вместе с моим другом и коллегой, корреспондентом "Спорт-Экспресса" Игорем Рабинером мы даже попытались классифицировать фамилии из мирового, российского и украинского футбола по темам, создав своеобразные сборные. В шутку, разумеется. Их было две – так называемые "сексуальная" и "алкогольная". Перечислять участников первой из них по этическим соображениям не стану. Скажу лишь, что самой благозвучной из перечня наших "кандидатов" в "сексуальную" сборную стала фамилия игравшего в "Закарпатье" и СК "Одесса" вратаря Целовальникова. В "алкогольной" же команде значились представители разных поколений футболистов советского и постсоветского пространства - Квасников, Сивуха, Пьяных, Брагин, Сусло, Хмель, Пивцов, Бухаров. Своеобразным "капитаном" этой символической сборной можно смело назвать игрока по фамилии Алкашев. Был такой нападающий, с начала 90-х выступавший за российские клубы низших лиг. Самым известным из них был нальчикский "Спартак", цвета которого Алкашев защищал в сезонах 1992 и 1993 годов.

Еще одну курьезную историю рассказал известный по выступлениям в одесских "Черноморце", СКА, херсонском "Кристалле", симферопольской "Таврии", винницкой "Ниве", запорожском "Металлурге" и черниговской "Десне" Леонид Гайдаржи. Когда он играл в Херсоне, стал свидетелем забавного случая. Во время одного из домашних матчей "Кристалла", проходившего в первой половине 80-х, диктор по стадиону объявил: "Вместо Евгения Курского на поле вышел Сергей Воронежский". В этот момент один из зрителей, в одной руке державший бутылку пива, а в другой - тараньку, выкрикнул: "А когда же наши, херсонские ребята, играть будут?!".