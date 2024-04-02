Украина провела одну из самых масштабных атак по территории России, были задействованы дроны с ИИ

Атака дронов на Татарстан 2 апреля была одна из самых масштабных атак украинских беспилотников на территорию России

По информации Reuters, украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в 1300 км от линии фронта, поразив основное предприятие, перерабатывающее около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.

Также сообщается, что беспилотники украинского производства нанесли удар по заводу по производству "Шахедов" в особой экономической зоне "Елабуга", нанеся "значительный ущерб".