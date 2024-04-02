Украина провела одну из самых масштабных атак по территории России, были задействованы дроны с ИИ
Раскрыта одна из причин успеха
Zelenskiy Official
По информации Reuters, украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в 1300 км от линии фронта, поразив основное предприятие, перерабатывающее около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.
Также сообщается, что беспилотники украинского производства нанесли удар по заводу по производству "Шахедов" в особой экономической зоне "Елабуга", нанеся "значительный ущерб".
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