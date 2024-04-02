Впервые за время войны: дроны атаковали заводы в Татарстане за 1000 км от Украины

В России заявляют, что впервые с начала полномасштабной войны дроны атаковали Татарстан.

Во вторник, 2 апреля, два ударных беспилотника атаковали заводы в Елабуге и Нижнекаменске.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Местные жители заявили, что примерно в шесть утра они услышали взрывы на территории особой экономической зоны Алабуга, которая расположена под городом.

Сначала российские СМИ сообщали о попадании в НПЗ Татарстана, но впоследствии исправили информацию. Вероятно, под ударом оказались заводы, которые производят ударные дроны типа "Шахед".

Также пострадало одно общежитие. Информации о пострадавших пока нет.