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Впервые за время войны: дроны атаковали заводы в Татарстане за 1000 км от Украины

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Впервые за время войны: дроны атаковали заводы в Татарстане за 1000 км от Украины

Mash

Новина українською

В России заявляют, что впервые с начала полномасштабной войны дроны атаковали Татарстан.

Во вторник, 2 апреля, два ударных беспилотника атаковали заводы в Елабуге и Нижнекаменске.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Местные жители заявили, что примерно в шесть утра они услышали взрывы на территории особой экономической зоны Алабуга, которая расположена под городом.

Сначала российские СМИ сообщали о попадании в НПЗ Татарстана, но впоследствии исправили информацию. Вероятно, под ударом оказались заводы, которые производят ударные дроны типа "Шахед".

Также пострадало одно общежитие. Информации о пострадавших пока нет.

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Россия война с россией дрон
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Источник:
Mash
Опубликовал: Александр Бураков
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