В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме Джанкой

В ночь на среду, 17 апреля, в оккупированном Крыму в районе военного аэродрома "Джанкой" прогремели взрывы. Об этом пишет российское издание "Астра".

По словам местных жителей, около 4 утра было слышно сразу несколько громких взрывов - первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар. Так называемые власти Крыма официальных заявлений не обнародовали.

Как известно, на аэродроме "Джанкой" дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.