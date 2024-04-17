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В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме Джанкой

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Бавовна на оккупированной территории

В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме Джанкой

t.me/astrapress

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В ночь на среду, 17 апреля, в оккупированном Крыму в районе военного аэродрома "Джанкой" прогремели взрывы. Об этом пишет российское издание "Астра".

По словам местных жителей, около 4 утра было слышно сразу несколько громких взрывов - первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар. Так называемые власти Крыма официальных заявлений не обнародовали.

Как известно, на аэродроме "Джанкой" дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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