Днепр-1 близок к покупке полузащитника Карпат

"Днепр-1" близок к подписанию очередного новичка.

По информации Динамомании, интерес клуба привлёк атакующий полузащитник "Карпат" Франциско Ди Франко. В настоящий момент клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего аргентинца.

Ди Франко выступает за "Карпаты" с 2017-го года. Ранее сообщалось, что львовский клуб собирается продать его и португальца Кристиана Понде в зимнее трансферное окно.

До этого "Днепр-1" пополнили Алексей Хобленко и Александр Сваток.