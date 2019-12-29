Днепр-1 близок к покупке полузащитника Карпат
Франциско Ди Франко может сменить клубную прописку
"Днепр-1" близок к подписанию очередного новичка.
По информации Динамомании, интерес клуба привлёк атакующий полузащитник "Карпат" Франциско Ди Франко. В настоящий момент клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего аргентинца.
Ди Франко выступает за "Карпаты" с 2017-го года. Ранее сообщалось, что львовский клуб собирается продать его и португальца Кристиана Понде в зимнее трансферное окно.
До этого "Днепр-1" пополнили Алексей Хобленко и Александр Сваток.
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
29.12.2019 в 15:31
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Sandra777 (Львів)
29.12.2019 в 14:59
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Dimka26 (Чернигов)
29.12.2019 в 14:52
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