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Днепр-1 близок к покупке полузащитника Карпат

Трансферы
(1 голосов)

Франциско Ди Франко может сменить клубную прописку

Днепр-1 близок к покупке полузащитника Карпат
UA-Футбол
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"Днепр-1" близок к подписанию очередного новичка.

По информации Динамомании, интерес клуба привлёк атакующий полузащитник "Карпат" Франциско Ди Франко. В настоящий момент клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего аргентинца.

Ди Франко выступает за "Карпаты" с 2017-го года. Ранее сообщалось, что львовский клуб собирается продать его и португальца Кристиана Понде в зимнее трансферное окно.

До этого "Днепр-1" пополнили Алексей Хобленко и Александр Сваток.

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В статье: Карпаты (Львов) СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
29.12.2019 в 15:31
Шаран вроде его хотел видеть в Александрии
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0
-1
Sandra777 (Львів)
29.12.2019 в 14:59
На фото Понде це по перше,Карпати стали настільки нікчемні що в ці команді ніхто грати нехоче до чого старий пердун довів команду ,Дим звали з команди вже краще небуде команди чим є така ,чого ти чекаєш що в тебе силою команду заберуть є Козловський успішний бізнесмен який живе і бачеть себе президентом Карпат відай йому клуб ти сам знаєш що станеться якщо клуб в першу лігу попаде тобі цього ніхто не подарує ,після твого "правліня" тільки назва лишилася стадіон міста ,база записана на лівих людей ,гравці як не в оренду то шлак такий що ні одні команді не треба ,ЗРОБИ ВСІМ ПОДАРУК НА НОВИЙ РІК ВІДАЙ КЛУБ МІСТУ може і тобі повизе і незакриють тебе
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.12.2019 в 14:52
Лучше бы Десна купила Ди Франко. Очень толковый игрок в центре полузащиты.
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0
-2

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