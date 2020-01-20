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Бразильский вингер досрочно вернулся в Шахтер из аренды

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Вопрос - кто инициатор

Бразильский вингер досрочно вернулся в Шахтер из аренды
Новина українською

Левый вингер "Шахтера" 20-летний Фернандо дос Сантос Педро вернулся в Украину из аренды в лиссабонский Спортинг.

Об этом сообщает А Bola.

Хотя срок аренды в португальском клубе был предусмотрен до конца сезона.

Точно не известно, кто именно был инициатором: одни медиа называют "Спортинг", другие - "Шахтер".

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С инициативой португальского клуба все понятно - Фернандо не сумел закрепиться в основе, помешала этому травма. Поэтому ни разу не попал в заявку первой команды. Сыграл 6 матчей за U-23 и забил 1 гол.

Добавим, что контракт Фернандо с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Фернандо Шахтер (Донецк) Фернандо Педро
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