Бразильский вингер досрочно вернулся в Шахтер из аренды
Вопрос - кто инициатор
Левый вингер "Шахтера" 20-летний Фернандо дос Сантос Педро вернулся в Украину из аренды в лиссабонский Спортинг.
Об этом сообщает А Bola.
Хотя срок аренды в португальском клубе был предусмотрен до конца сезона.
Точно не известно, кто именно был инициатором: одни медиа называют "Спортинг", другие - "Шахтер".
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С инициативой португальского клуба все понятно - Фернандо не сумел закрепиться в основе, помешала этому травма. Поэтому ни разу не попал в заявку первой команды. Сыграл 6 матчей за U-23 и забил 1 гол.
Добавим, что контракт Фернандо с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года.
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