  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Полесье подписало контракт с воспитанником Сан-Паулу
В тренде

Полесье подписало контракт с воспитанником Сан-Паулу

Трансферы

Очередной легионер

Полесье подписало контракт с воспитанником Сан-Паулу

Фото: Полісся

Новина українською

Житомирское "Полесье" объявило о подписании нового игрока. Им стал 21-летний бразильский полузащитник Таллес Маседо Толедо Коста. Контракт заключен на 4 года.

Футболист является воспитанником "Сан-Паулу". Имел вызовы в команды Бразилии U16 и U17. В 2019-м году стал чемпионом юношеского чемпионата мира в составе Бразилии U17.

По теме
yellow-arrow
Официально: Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси
yellow-arrow
Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Колос официально взял в аренду футболиста Шахтера
Полесье (Житомир) Сан-Паулу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости