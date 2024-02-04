Полесье подписало контракт с воспитанником Сан-Паулу

Житомирское "Полесье" объявило о подписании нового игрока. Им стал 21-летний бразильский полузащитник Таллес Маседо Толедо Коста. Контракт заключен на 4 года.

Футболист является воспитанником "Сан-Паулу". Имел вызовы в команды Бразилии U16 и U17. В 2019-м году стал чемпионом юношеского чемпионата мира в составе Бразилии U17.