Полесье подписало контракт с воспитанником Сан-Паулу
Очередной легионер
Фото: Полісся
Житомирское "Полесье" объявило о подписании нового игрока. Им стал 21-летний бразильский полузащитник Таллес Маседо Толедо Коста. Контракт заключен на 4 года.
Футболист является воспитанником "Сан-Паулу". Имел вызовы в команды Бразилии U16 и U17. В 2019-м году стал чемпионом юношеского чемпионата мира в составе Бразилии U17.
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