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Подопечные Езерского получили соперников в элит-раунде отбора на Евро-2022

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Турнир пройдет в Нидерландах

Подопечные Езерского получили соперников в элит-раунде отбора на Евро-2022

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне своих соперников в элитном раунде отбора чемпионата Европы 2022 получила юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения).

Во время жеребьевки было сформировано семь групп по четыре команды. В финальный турнир, который будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 года, выйдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 (U-19) на правах хозяина турнира.

Команда Владимира Езерского, которая в квалификационном раунде обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Мини-турнир состоится с 23-го по 29 марта 2022 года в Нидерландах.

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В статье: Украина U-19
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
08.12.2021 в 15:53
Надеюсь Динамо U-19, выступающее в юношеской ЛЧ, ослабленное несколькими игроками других клубов (без обид - просто шутка), порвет всех!
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