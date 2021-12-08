Подопечные Езерского получили соперников в элит-раунде отбора на Евро-2022
Турнир пройдет в Нидерландах
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Во время жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в Ньоне своих соперников в элитном раунде отбора чемпионата Европы 2022 получила юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения).
Во время жеребьевки было сформировано семь групп по четыре команды. В финальный турнир, который будет проходить с 18 июня по 1 июля 2022 года, выйдут победители своих квартетов. Сборная Словакии получила прямой пропуск в финальную стадию Евро-2022 (U-19) на правах хозяина турнира.
Команда Владимира Езерского, которая в квалификационном раунде обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2), во время жеребьевки элит-раунда находилась в корзине В. Сине-желтые попали в группу 6, где встретятся с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Мини-турнир состоится с 23-го по 29 марта 2022 года в Нидерландах.
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