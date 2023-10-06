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Олег Кузнецов определился с составом Украины U-19 на игру с Южной Кореей

Юношеские сборные Украины
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(1 голосов)

Известно, кто из нашей юношеской сборной сыграет против Южной Кореи

Олег Кузнецов определился с составом Украины U-19 на игру с Южной Кореей

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная футбольная сборная Украины U-19 (игроки не старше 2005 года рождения) примет участие в международном турнире, который состоится в Сеуле, Южной Кореи. Десятого октября украинцы встретятся с хозяевами турнира с Южной Кореей и главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов обнародовал состав коллектива, который будет работать на тренировочном сборе с 7-го по 15 октября.

Состав юношеской сборной Украины (U-19)

Вратари: Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Давид Фесюк ("Гайдук", Хорватия).

Защитники: Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко, Егор Сизонюк (все - "Динамо" Киев), Степан Лысенко ("Гайдук", Хорватия), Данил Белоконь ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Максим Василец, Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин (все - "Динамо" Киев), Евгений Микитюк ("Полесье" Житомир), Виталий Михайлив ("Минай"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Максим Деркач ("Эшторил", Португалия), Дияр Шамузов ("Абу-Даби", ОАЭ).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Никита Дзень ("Полесье" Житомир), Сергей Панченко ("Рух" Львов), Дмитрий Годя ("Верес" Ровно).

После матча с Южной Кореей нас ожидают матчи с Вьетнамом (10 октября) и Марокко (15 октября). А с 15-го по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

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В статье: Олег Кузнецов Cборная Украины (U-19)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.10.2023 в 14:16
Які тупарі працюють у редакції! То Північна Корея, то мороко.
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kyler-88 (Україна)
06.10.2023 в 13:05
То з Північною чи Південною Кореєю?
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