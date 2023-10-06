Олег Кузнецов определился с составом Украины U-19 на игру с Южной Кореей
Известно, кто из нашей юношеской сборной сыграет против Южной Кореи
Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер
Молодежная футбольная сборная Украины U-19 (игроки не старше 2005 года рождения) примет участие в международном турнире, который состоится в Сеуле, Южной Кореи. Десятого октября украинцы встретятся с хозяевами турнира с Южной Кореей и главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов обнародовал состав коллектива, который будет работать на тренировочном сборе с 7-го по 15 октября.
Состав юношеской сборной Украины (U-19)
Вратари: Вячеслав Суркис ("Динамо" Киев), Давид Фесюк ("Гайдук", Хорватия).
Защитники: Назар Балаба, Алексей Гусев, Тарас Михавко, Егор Сизонюк (все - "Динамо" Киев), Степан Лысенко ("Гайдук", Хорватия), Данил Белоконь ("Полесье" Житомир).
Полузащитники: Максим Василец, Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин (все - "Динамо" Киев), Евгений Микитюк ("Полесье" Житомир), Виталий Михайлив ("Минай"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Максим Деркач ("Эшторил", Португалия), Дияр Шамузов ("Абу-Даби", ОАЭ).
Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Никита Дзень ("Полесье" Житомир), Сергей Панченко ("Рух" Львов), Дмитрий Годя ("Верес" Ровно).
После матча с Южной Кореей нас ожидают матчи с Вьетнамом (10 октября) и Марокко (15 октября). А с 15-го по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).
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