Украина U-19 обыграла Вьетнам на международном турнире - хавбек Динамо оформил дубль
Сине-желтые провели свой второй поединок в Сеуле
Фото: прес-служба УАФ
Сегодня юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) провела свой второй поединок на международном турнире в Южной Корее.
Сине-желтые встречались с командой Вьетнама и одержали победу со счетом 3:2. В составе украинской команды дубль оформил полузащитник "Динамо" Дмитрий Кремчанин, вышедший на замену. Еще один гол - в активе нападающего "Руха" Сергея Панченко.
Напомним, в стартовом туре подопечные Олега Кузнецова проиграли хозяевам - Южной Кореи (2:4), а в заключительном поединке в Сеуле наши ребята встретятся с командой Марокко. Игра состоится 15 октября.
Международный турнир Seoul Cup (U-19)
Украина (U-19) - Вьетнам (U-19) - 3:2 (1:1)
Украина (стартовый состав): Суркис, Балаба, Сизонюк, Билоконь, Лысенко, Шамузов, Михайлjв, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.
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