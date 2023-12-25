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Михайленко в январе примет сборную Украины U-19, - СМИ

Юношеские сборные Украины
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У Олега Кузнецова в конце 2023 года заканчивается контракт

Михайленко в январе примет сборную Украины U-19, - СМИ

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Украинский тренер Дмитрий Михайленко, который наиболее известен по работе с "Днепром-1", возглавит сборную Украины U-19, сообщает "ТаТоТаке".

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На этой должности Михайленко заменит Олега Кузнецова, у которого завершается контракт с УАФ в конце этого года. Отмечается, что к исполнению обязанностей главного тренера Михайленко приступит с января 2024 года.

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Также отмечается, что Михайленко, который сейчас работает с кипрской командой "Акритас Хлоракас", не будет совмещать должности, а сосредоточится на работе со сборной.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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