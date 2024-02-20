Михайленко: Важно не потерять тех игроков, которые сейчас за границей - это не так легко, как кажется
Новый тренер сборной U-19 рассказал о задачах, которые ставятся перед командой
Новый главный тренер юношеской сборной Украины U-18 /U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал
– Приступили ли Вы уже к работе?
– Я уже приступил, да. Я работаю еще с начала января, общаюсь с помощниками, со всеми. Очень много времени смотрю матчи, просматриваю игроков, связываюсь со многими, кто сейчас за границей. И с их тренерами и аналитиками, чтобы перенимать всю информацию. Очень много ребят играют за рубежом.
– Какие задачи стоят перед вами как перед новым главным тренером?
– Была встреча с Сергеем Ребровым и Унаи Мельгосой, где мы общались, вырабатывали механизм, как этих игроков, которые уехали из Украины, отслеживать.
Основная задача – попытаться выйти в финальную часть Евро, попытаться показать хорошую игру, которую хотят видеть болельщики. И чтобы футболисты прогрессировали.
Самый важный вопрос – не потерять тех игроков, которые сейчас за границей. Надо иметь с ними связь. Это не так легко, как кажется, в таком возрасте они очень быстро прогрессируют.
Не буду называть конкретные имена, но есть много случаев, когда после двух лет в конкурентной среде ребенок прогрессирует. Есть видео и информация по некоторым игрокам, которые сделали такой прогресс. Цель – не потерять их и дать им возможность.
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