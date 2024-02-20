Официально: Дмитрий Михайленко принял сборную U-19, Юрий Мороз - сборную U-17
Ранее с командами работали Олег Кузнецов и Владимир Езерский
Валерій М'якотенко
Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание исполкома УАФ, на котором были согласованы назначения тренеров различных сборных Украины.
— Дмитрий Михайленко назначен главным тренером юношеских сборных U-19 и U-18;
— Юрий Мороз назначен главным тренером юношеских сборных U-17 и U-16;
— Владимир Пятенко назначен главным тренером женской сборной Украины;
— Наталья Игнатович назначен главным тренером молодежной женской сборной U-19.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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