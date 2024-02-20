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Официально: Дмитрий Михайленко принял сборную U-19, Юрий Мороз - сборную U-17

Юношеские сборные Украины
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Ранее с командами работали Олег Кузнецов и Владимир Езерский

Официально: Дмитрий Михайленко принял сборную U-19, Юрий Мороз - сборную U-17

Валерій М'якотенко

Новина українською

Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание исполкома УАФ, на котором были согласованы назначения тренеров различных сборных Украины.

Читайте такжеДва Шевченко, Лужный, Монзуль, Баранка и другие. Известен новый состав комитетов УАФ

— Дмитрий Михайленко назначен главным тренером юношеских сборных U-19 и U-18;

— Юрий Мороз назначен главным тренером юношеских сборных U-17 и U-16;

— Владимир Пятенко назначен главным тренером женской сборной Украины;

— Наталья Игнатович назначен главным тренером молодежной женской сборной U-19.

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Украина U-19 Дмитрий Михайленко Юрий Мороз Украина U-17 Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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