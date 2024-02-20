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Два Шевченко, Лужный, Монзуль, Баранка и другие. Известен новый состав комитетов УАФ

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УАФ утвердила новый руководящий состав организации

Два Шевченко, Лужный, Монзуль, Баранка и другие. Известен новый состав комитетов УАФ

uaf.ua

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Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание исполкома УАФ, на котором Ассоциация прекратила полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

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После этого исполком по предложению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко избрал председателей следующих постоянных комитетов УАФ:

  • комитета национальных сборных команд - Андрей Шевченко;
  • комитета профессионального футбола – Олег Лужный;
  • комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;
  • комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований - Андрей Таран;
  • комитета арбитров - Екатерина Монзуль;
  • комитета развития футбола - Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);
  • комитета по статусу и трансферу футболистов - Евгения Ершова;
  • спортивно-медицинского комитета - Максим Перебийнис;
  • комитета по аттестации футбольных клубов - Виктор Бессмертный;
  • комитета по этике и честной игре - Франческо Баранка.
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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