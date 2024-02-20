Два Шевченко, Лужный, Монзуль, Баранка и другие. Известен новый состав комитетов УАФ

Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание исполкома УАФ, на котором Ассоциация прекратила полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

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После этого исполком по предложению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко избрал председателей следующих постоянных комитетов УАФ: