"Я в вашем возрасте не достигал такого успеха": Шевченко пообщался со сборной Украины U-17

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пообщался с игроками и тренерским штабом сборной Украины U-17, которая недавно вышла на Евро-2024.

Разговор состоялся в формате видеосвязи. Шевченко включался в эфир с молодыми исполнителями с Дома футбола. Подключиться ко встрече смогли практически все участники команды.

“Вы сделали очень важный шаг в своей карьере. Я в вашем возрасте не достигал такого успеха. Когда я был где-то в таком возрасте, как вы, мы играли стыковые матчи с Нидерландами: 2:2 сыграли дома, 0:0 – на выезде и не прошли в 1994 году на Евро. А вы – молодцы! Однако это только начало вашего пути. Сейчас у вас очень яркий момент в карьере, вы уверенно прошли элитный раунд отбора. Но чемпионат Европы – это совсем другая мотивация! Там будет очень высокий уровень команд и игроков. И всегда нужно соревноваться с лучшими – нужно двигаться вперед, искать для себя новые вызовы”, - передает Шевченко официальный сайт УАФ.

Наставник команды Юрий Мороз пригласил главу УАФ поддержать молодых исполнителей непосредственно во время ЧЕ на Кипре, который состоится с 20 мая по 5 июня. Шевченко заверил, что попытается найти возможность лично приехать на турнир.

“Чемпионат Европы – это шанс показать себя. На трибунах во время матчей будет много представителей известных клубов по всей Европе. Но я хочу, чтобы вы поняли: главное – не только проявить индивидуальные качества, главное – это выступление команды. Сейчас в футбольном мире тренды меняются. Ведущие специалисты смотрят на результаты команды в целом, а не акцентируют внимание на отдельных исполнителях, как бы индивидуально они не были подготовлены. Сейчас в футболисте больше ценится умение работать именно на команду, на ее результат”, - добавил Шевченко.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 (U-17) состоится 3 апреля в Айя-Напе. В общей сложности в турнире примут участие 16 команд. На данный момент известно, что точно сыграют Кипр (как хозяин соревнований) и Украина.