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Сборная Украины U19 легко справилась с Латвией U19 в Квалификации на Евро

Юношеские сборные Украины
Обновлено

Разгром

Сборная Украины U19 легко справилась с Латвией U19 в Квалификации на Евро

Фото: УАФ/Автор - невідомий

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Юношеская сборная Украины (U19) уверенно переиграла сверстников из Латвии во втором матче группового этапа Квалификации на Евро U19. Дублем отметился Матвей Пономаренко, а окончательный счет зафиксировал Тимур Тутеров.

Таким образом, Украина занимает первое место в группе с 6-ю очками. Решающий матч против Швейцарии, у которой столько же баллов в таблице, украинцы проведут 26-го марта. На Евро выйдет лишь первое место группы.

Отбор к Евро-2024. Элит-раунд

Украина U19: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд (Стрюков 90), Кревсун (Шевченко 90), Ващенко, Гаджиев (Цуканов 67), Синчук, Пономаренко (Дубровный 74), Маткевич (Тутеров 67)

Голы: Пономаренко 34, 60 (пен), Тутеров 89

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Serhio79 (Kyiv)
23.03.2024 в 17:24
Не сказав би, що перемога легка. У латвійців теж були шанси. А хвилин за 10 до свистка за рахунку 2:0, нас врятувала штанга! Забий тоді латвійці - невідомо, як би закінчилось...Та й жовтих карток наші назвали пристойно, 4:2 здається по картках
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Комментарии 2
Serhio79 (Kyiv)
23.03.2024 в 17:24
Не сказав би, що перемога легка. У латвійців теж були шанси. А хвилин за 10 до свистка за рахунку 2:0, нас врятувала штанга! Забий тоді латвійці - невідомо, як би закінчилось...Та й жовтих карток наші назвали пристойно, 4:2 здається по картках
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Ulrih84 (M-G)
23.03.2024 в 17:15
Знов ця нейтральна, недофутбольна. Хлопці, повдягайте маски, бахіли, бо у цього європейського гноміка дуже великі амбіції, бо кришування саме те.
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