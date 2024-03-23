Сборная Украины U19 легко справилась с Латвией U19 в Квалификации на Евро

Юношеская сборная Украины (U19) уверенно переиграла сверстников из Латвии во втором матче группового этапа Квалификации на Евро U19. Дублем отметился Матвей Пономаренко, а окончательный счет зафиксировал Тимур Тутеров.

Таким образом, Украина занимает первое место в группе с 6-ю очками. Решающий матч против Швейцарии, у которой столько же баллов в таблице, украинцы проведут 26-го марта. На Евро выйдет лишь первое место группы.

Отбор к Евро-2024. Элит-раунд

Украина U19: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд (Стрюков 90), Кревсун (Шевченко 90), Ващенко, Гаджиев (Цуканов 67), Синчук, Пономаренко (Дубровный 74), Маткевич (Тутеров 67)

Голы: Пономаренко 34, 60 (пен), Тутеров 89