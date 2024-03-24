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Тренер Украины U-19 Михайленко опроверг слухи о персональном переводчике в Кристиана Шевченко

Юношеские сборные Украины

Не все-таки плохо с английским у тренерского штаба

Тренер Украины U-19 Михайленко опроверг слухи о персональном переводчике в Кристиана Шевченко

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Недавно в СМИ появилась информация, что новичок сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко пользуется на собрании команды услугами персонального переводчика, ведь не понимает украинский язык.

Правда, главный тренер юношей "сине-желтых" Дмитрий Михайленко опроверг эту информацию.

“Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда нужно что-то объяснить, всегда находится возле него”, - сказал Михайленко в интервью NV.

Кристиан Шевченко уже провел два матча за сборную Украины U-19. В поединке первого тура элит-раунда против Северной Македонии (2:0) он вышел на поле на 79-й минуте, а во втором туре против Латвии (3:0) появился в игре на 90-й минуте.

Заключительную игру финального этапа отбора на юношеское Евро-2024 подопечные Михайленко проведут 26 марта против сверстников из Швейцарии. У обеих команд по шесть очков, а из группы может выйти только один коллектив.

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Источник:
NV
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Yurko-Zahid (Фредерик)
24.03.2024 в 14:37
Спробував би він не спростувати...
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Комментарии 2
Yurko-Zahid (Фредерик)
24.03.2024 в 14:37
Спробував би він не спростувати...
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
24.03.2024 в 14:20
Кристиан - настоящее украинское имя для девочки
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