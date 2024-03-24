Михайленко: Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко в интервью NV рассказал о главных целях юношеской сборной и сравнил работу в клубе и сборной:

- Цель сборной Украины U19 - попасть на Евро. Во вторник играете и вы, и взрослая сборная. Если будут положительные результаты, то сразу две наши сборные в один день квалифицируются на большой турнир.

- Если мы попадем на Евро - это будет большой успех. Дай Бог и нашей первой команде решить эту задачу.

- На сколько работа в юношеской сборной отличается от работы в клубе?

- Это другая профессия. В сборной ты больше уделяешь внимания психологическому состоянию. За короткое время, которое здесь есть - очень трудно построить какую-то игру. У нас есть не более трех тренировок до матча, чтобы сформировать игру с мячом или без него. Но этого недостаточно. Поэтому нам надо в первую очередь работать на положительные эмоции, на настрой и на правильное психологическое состояние. В клубе есть гораздо больше времени и на другие факторы. Поэтому это совсем другая специфика работы.