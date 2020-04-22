Июньский матч молодежных сборных Италии и Украины отменен
Официальное подтверждение от УАФ
Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины, который был запланирован на 3 июня, не состоится.
Причина – пандемия коронавируса в мире, и в Италии в том числе.
Напомним, что также не состоится и Мемориал Лобановского, который был запланирован в Киеве на конец мая.
Также планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).
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Источник:УАФ
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