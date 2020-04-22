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Июньский матч молодежных сборных Италии и Украины отменен

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Официальное подтверждение от УАФ

Июньский матч молодежных сборных Италии и Украины отменен
Новина українською

Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины, который был запланирован на 3 июня, не состоится.

Причина – пандемия коронавируса в мире, и в Италии в том числе.

Напомним, что также не состоится и Мемориал Лобановского, который был запланирован в Киеве на конец мая.

Также планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

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В статье: Украина U-21 Италия U-21 коронавирус
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Источник:
УАФ

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