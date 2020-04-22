Июньский матч молодежных сборных Италии и Украины отменен

Товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Украины, который был запланирован на 3 июня, не состоится.

Причина – пандемия коронавируса в мире, и в Италии в том числе.

Напомним, что также не состоится и Мемориал Лобановского, который был запланирован в Киеве на конец мая.

Также планируется, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сбор украинской "молодежки" будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).