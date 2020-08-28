Украинская молодежка начала в Киеве свой учебно-тренировочный сбор

Молодежная сборная Украины U-21 собралась в Киеве на свой учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда уже сегодня вечером проведет на НТК им. В. Банникова свою первую тренировку.

На данный сбор Руслан Ротань вызвал 24 игрока , однако в расположение команды не приедет защитник Александр Сирота, вызван в главную команду страны, а Евгений Чеберко, прибудет в молодежку 30 августа, поскольку его ЛАСК 29-го числа сыграет в Кубке страны.

После двух тренировочных дней сине-желтые 30 августа проведут спарринг с донецким "Олимпиком".

До 3 сентября команда будет работать в Киеве, а затем чартерным рейсом отправится в датский Ольборг, где 4-го числа состоится матч против сборной Дании. 8 сентября сборная Украины в Хельсинки встретится со сверстниками из Финляндии.