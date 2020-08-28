Украинская молодежка начала в Киеве свой учебно-тренировочный сбор
Команда Ротаня готовится к матчам с Данией и Финляндией
После двух тренировочных дней сине-желтые 30 августа проведут спарринг с донецким "Олимпиком".
До 3 сентября команда будет работать в Киеве, а затем чартерным рейсом отправится в датский Ольборг, где 4-го числа состоится матч против сборной Дании. 8 сентября сборная Украины в Хельсинки встретится со сверстниками из Финляндии.
Молодіжна збірна України повертається до гри ???? ⠀ Команда Руслана Ротаня ???????? розпочинає підготовку до надважливих матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року! ⠀ У вересні на синьо-жовтих чекають два виїзних протистояння, кожен з яких - немов останній бій за путівку на Євро! ⠀ 4️⃣ вересня граємо з лідером групи - Данією, а 8️⃣ вересня - з непоступливою Фінляндією. ⠀ #МиЗбірна
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