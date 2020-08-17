Резник, Трубин, Шуранов и еще 21 игрок - Ротань огласил список на матчи с Данией и Финляндией
Молодежка в начале сентября сыграет два матча квалификации Евро-2021
Главный тренер
Всего в списке Ротаня 24 игрока:
Вратари: Резник ("Ворскла"), Билик ("Александрия"), Трубин ("Шахтар")
Защитники: Конопля ("Десна"), Скорко, Сирота, Забарный (все — "Динамо"), Дубинчак ("Днепр-1"), Чеберко (ЛАСК), Бабогло ("Александрия")
Полузащитники: Цитаишвили, Булеца, Леднев (все — "Динамо"), Батагов, Назаренко (оба — "Днепр-1"), Максим Лунев ("Заря"), Смирный ("Колос"), Чех, Кащук, Топалов, Бондаренко, Корниенко (все — "Мариуполь")
Нападающие: Шуранов ("Нюрнберг", Германия), Сикан ("Шахтер)
Напомним, что сбор команды начнется 28 августа.
Также отметим, что на данный момент (после 4 матчей) в своей группе Украина занимает 4-е место с 3 очками.