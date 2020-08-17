Резник, Трубин, Шуранов и еще 21 игрок - Ротань огласил список на матчи с Данией и Финляндией

Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань огласил список игроков, которые вызваны на сбор для подготовки и участия в квалификационных выездных матчах ЕВРО-2021 с Данией (4 сентября) и Финляндией (8 сентября).

Всего в списке Ротаня 24 игрока:

Вратари: Резник ("Ворскла"), Билик ("Александрия"), Трубин ("Шахтар")

Защитники: Конопля ("Десна"), Скорко, Сирота, Забарный (все — "Динамо"), Дубинчак ("Днепр-1"), Чеберко (ЛАСК), Бабогло ("Александрия")

Полузащитники: Цитаишвили, Булеца, Леднев (все — "Динамо"), Батагов, Назаренко (оба — "Днепр-1"), Максим Лунев ("Заря"), Смирный ("Колос"), Чех, Кащук, Топалов, Бондаренко, Корниенко (все — "Мариуполь")

Нападающие: Шуранов ("Нюрнберг", Германия), Сикан ("Шахтер)

Напомним, что сбор команды начнется 28 августа.

Также отметим, что на данный момент (после 4 матчей) в своей группе Украина занимает 4-е место с 3 очками.