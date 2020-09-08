Ротань: В первой встрече с финнами мы не заслуживали поражения, будем надеяться на реванш

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями перед матчем отборочного турнира Евро-2021 (U-21) против команды Финляндии

"После игры с Данией (1:1) кадровых проблем у нас нет. Все, слава Богу, готовятся к Финляндии. Самое главное, подготовить ребят к игре психологически, поскольку последние результаты сборной не добавляли им оптимизма. Мы много общались с игроками, вижу по тренировкам, что мысленно они уже в этой игре.

Думаю, что в первой встрече с финнами мы не заслуживали поражения, было обидно уступать в том матче. Поэтому в этот раз у нас будет возможность исправить свои ошибки. Думаю, можно надеяться на реванш. Будет хороший шанс у ребят показать себя. Думаю, они к этому готовы. Я доволен их отношением к работе на сборе. Верю в них и с оптимизмом смотрю на предстоящий матч, ожидаю качественной игры и положительного результата.

По сравнению с прошлым матчем, думаю, команда Финляндии в том же состоянии. Состав тоже не изменился. Коллектив хорошо прессингует, дисциплинированный. Поэтому предстоящий матч полезен для наших молодых ребят, это будет неплохой тест для них. Ожидаю интересного матча и качественной игры от нашей команды", - сказал Ротань.

Напомним, что матч Финляндия - Украина состоится сегодня, 8 сентября, и начнется в 19:00.