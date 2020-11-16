Кухаревич: После матча с Мальтой Ротань сказал, что мы движемся в правильном направлении

Нападающий "Руха" Николай Кухаревич рассказал о своем дебюте в молодежной сборной Украины в отборочном матче Евро-2021 с Мальтой (4:1).

- Николай, вызов в молодежную сборную Украины стал для тебя неожиданностью?

- Разве что в определенной степени. Мне в клубе говорили, что если я буду стабильно играть и показывать достойный футбол, то вызов не заставит себя ждать, поэтому я делал все от меня зависящее, чтобы наставники молодежной сборной обратили на меня внимание.

- Как тебя приняли в команде?

- Прекрасно. Я с первых минут понял, что здесь классный коллектив. Можно сказать, что я уже освоился в "молодежке" (улыбается).

- Главный тренер общался с тобой индивидуально?

- Да. Руслан Петрович рассказал мне о тактике молодежной сборной, о том, как нужно действовать на футбольном поле, но прежде всего наставник поддержал меня, что было очень приятно.

- Волновался ли, когда узнал, что выйдешь в стартовом составе на матч с Мальтой?

- Было немного. Но я постарался убрать лишние эмоции и сконцентрироваться на игре. А когда на четвертой минуте удалось забить, я полностью успокоился (улыбается).

- Оба свои мячи в прошлом поединке ты забил с близкой дистанции. Ты - игрок штрафной?

- Собственно говоря, да. Хотя могу пробить и издалека. А если правильно выбирать позицию, то можно и убежать от защитника.

- Что после матча с Мальтой сказал команде в раздевалке главный тренер?

- Руслан Петрович поздравил с победой, поблагодарил за игру, а также поздравил новичков с дебютом в молодежной сборной. Кроме этого, тренер сказал, что мы движемся в правильном направлении, поэтому нужно, засучив рукава, работать дальше.

- План на игру, соблюдение которого требовал от вас тренерский штаб, команда выполнила?

- По крайней мере мы пытались воплотить его в жизнь. Что-то получалось, что-то - нет, но, думаю, если мы получили крупную победу, то, по большому счету, нам многое удалось.

- Со стороны показалось, что победа над сборной Мальты далась украинском малой кровью...

- Думаю, нам помог быстрый гол. А на перерыв мы ушли с преимуществом в два мяча. И даже пропущенный в дебюте второго тайма мяч не повлиял на общую картину игры. Сборная Украины была сильнее своего соперника.

- Впереди матч с Северной Ирландией. Многие наши футболисты обещали взять у британцев реванш за обидное поражение на выезде ...

- Я только поддерживаю партнеров по сборной. Мы постараемся устроить оппоненту теплый прием. О никаком другом результате, кроме победы, мы не думаем.