Кухаревич: После матча с Мальтой Ротань сказал, что мы движемся в правильном направлении
Дебютант молодежной сборной в своем первом матче забил два гола
Нападающий "Руха" Николай Кухаревич рассказал о своем дебюте в
- Николай, вызов в молодежную сборную Украины стал для тебя неожиданностью?
- Разве что в определенной степени. Мне в клубе говорили, что если я буду стабильно играть и показывать достойный футбол, то вызов не заставит себя ждать, поэтому я делал все от меня зависящее, чтобы наставники молодежной сборной обратили на меня внимание.
- Как тебя приняли в команде?
- Прекрасно. Я с первых минут понял, что здесь классный коллектив. Можно сказать, что я уже освоился в "молодежке" (улыбается).
- Главный тренер общался с тобой индивидуально?
- Да. Руслан Петрович рассказал мне о тактике молодежной сборной, о том, как нужно действовать на футбольном поле, но прежде всего наставник поддержал меня, что было очень приятно.
- Волновался ли, когда узнал, что выйдешь в стартовом составе на матч с Мальтой?
- Было немного. Но я постарался убрать лишние эмоции и сконцентрироваться на игре. А когда на четвертой минуте удалось забить, я полностью успокоился (улыбается).
- Оба свои мячи в прошлом поединке ты забил с близкой дистанции. Ты - игрок штрафной?
- Собственно говоря, да. Хотя могу пробить и издалека. А если правильно выбирать позицию, то можно и убежать от защитника.
- Что после матча с Мальтой сказал команде в раздевалке главный тренер?
- Руслан Петрович поздравил с победой, поблагодарил за игру, а также поздравил новичков с дебютом в молодежной сборной. Кроме этого, тренер сказал, что мы движемся в правильном направлении, поэтому нужно, засучив рукава, работать дальше.
- План на игру, соблюдение которого требовал от вас тренерский штаб, команда выполнила?
- По крайней мере мы пытались воплотить его в жизнь. Что-то получалось, что-то - нет, но, думаю, если мы получили крупную победу, то, по большому счету, нам многое удалось.
- Со стороны показалось, что победа над сборной Мальты далась украинском малой кровью...
- Думаю, нам помог быстрый гол. А на перерыв мы ушли с преимуществом в два мяча. И даже пропущенный в дебюте второго тайма мяч не повлиял на общую картину игры. Сборная Украины была сильнее своего соперника.
- Впереди матч с Северной Ирландией. Многие наши футболисты обещали взять у британцев реванш за обидное поражение на выезде ...
- Я только поддерживаю партнеров по сборной. Мы постараемся устроить оппоненту теплый прием. О никаком другом результате, кроме победы, мы не думаем.
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