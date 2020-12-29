Сабо: Худшее событие года - это провал молодежной сборной Украины

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо выделил худшее, по его мнению, футбольное событие для Украины в 2020 году.

"Худшее событие года? Это провал сборной Украины U2 1. Они выиграли только последние матчи, которые ничего не решали. Молодежка у нас всегда была приличной командой, но в этот раз "сгорели", ничего не показали.

Поставили молодого тренера, без опыта. Мне кажется, что Ротаню рановато было возглавлять молодежную сборную Украины. Олександр Головко справлялся со своими обязанности, команда играла", - заявил Сабо.

Напомним, что в своей отборочной группе к Евро-2021 сборная Украины заняла третье место, потеряв шансы на выход в финальную часть чемпионата за два тура до окончания турнира.