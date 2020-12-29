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Сабо: Худшее событие года - это провал молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение, с которым многие согласятся

Сабо: Худшее событие года - это провал молодежной сборной Украины
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо выделил худшее, по его мнению, футбольное событие для Украины в 2020 году.

"Худшее событие года? Это провал сборной Украины U21. Они выиграли только последние матчи, которые ничего не решали. Молодежка у нас всегда была приличной командой, но в этот раз "сгорели", ничего не показали.

Поставили молодого тренера, без опыта. Мне кажется, что Ротаню рановато было возглавлять молодежную сборную Украины. Олександр Головко справлялся со своими обязанности, команда играла", - заявил Сабо.

Напомним, что в своей отборочной группе к Евро-2021 сборная Украины заняла третье место, потеряв шансы на выход в финальную часть чемпионата за два тура до окончания турнира.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
29.12.2020 в 22:26
гиена очнулась....
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
29.12.2020 в 22:09
Согласен.
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-1


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