Сабо: Худшее событие года - это провал молодежной сборной Украины
Мнение, с которым многие согласятся
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо выделил худшее, по его мнению, футбольное событие для Украины в 2020 году.
"Худшее событие года? Это провал
Поставили молодого тренера, без опыта. Мне кажется, что Ротаню рановато было возглавлять молодежную сборную Украины. Олександр Головко справлялся со своими обязанности, команда играла", - заявил Сабо.
Напомним, что в своей отборочной группе к Евро-2021 сборная Украины заняла третье место, потеряв шансы на выход в финальную часть чемпионата за два тура до окончания турнира.
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