Мирон Маркевич: Ротаню нужно дать еще шанс
От команды Ротаня ждут выход не Евро
Председатель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал о том, как обстоят дела в юношеских и молодежной команде Украины.
- Комитет сборных рекомендовал продолжить сотрудничество с Русланом Ротанем как с главным тренером "
- Ротаню нужно еще дать шанс. Решение было взвешенным. Если бы мы видели, что наставник работает спустя рукава, то все рассматривалось бы по-другому. На этот раз мы ждем от молодежной сборной не только поставки кадров для главной команды страны, но и хорошего результата в отборе Евро-2023 (U-21).
- Как обстоят дела с юношескими сборными, у которых уже почти год простоя?
- Это пока самая главная проблема. Наставникам очень сложно работать в таком режиме. Но такие сейчас реалии, необходимо приспосабливаться. Пока нужно ездить по клубам просматривать кандидатов. Верю, что скоро все станет на свои места, и запланированнное, по крайней мере на ближайший год, удастся выполнить.
Популярное сейчас
- Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко
- Барса догнала Реал, Атлетико на десять очков впереди. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Что там у Коваленко и амбициозные Карпаты из Галича. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ротань: В современном футболе нет слабых соперников. Сделаем все, чтобы пробиться на Евро
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Новости по теме
- 22:05 Украинские Селезнев: Если увидимся с Милевским на сборах в Турции, то Украина потеряет двух игроков
- 19:06 Украинские Ротань: В современном футболе нет слабых соперников. Сделаем все, чтобы пробиться на Евро
- 23:56 Украинские Нагорняк: Сможет ли молодежка занять первое место в группе? Почему нет