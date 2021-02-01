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Мирон Маркевич: Ротаню нужно дать еще шанс

Молодежная сборная Украины
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От команды Ротаня ждут выход не Евро

Мирон Маркевич: Ротаню нужно дать еще шанс
Новина українською

Председатель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал о том, как обстоят дела в юношеских и молодежной команде Украины.

- Комитет сборных рекомендовал продолжить сотрудничество с Русланом Ротанем как с главным тренером "молодежки"...

- Ротаню нужно еще дать шанс. Решение было взвешенным. Если бы мы видели, что наставник работает спустя рукава, то все рассматривалось бы по-другому. На этот раз мы ждем от молодежной сборной не только поставки кадров для главной команды страны, но и хорошего результата в отборе Евро-2023 (U-21).

- Как обстоят дела с юношескими сборными, у которых уже почти год простоя?

- Это пока самая главная проблема. Наставникам очень сложно работать в таком режиме. Но такие сейчас реалии, необходимо приспосабливаться. Пока нужно ездить по клубам просматривать кандидатов. Верю, что скоро все станет на свои места, и запланированнное, по крайней мере на ближайший год, удастся выполнить.

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В статье: Украина U-21 Мирон Маркевич Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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