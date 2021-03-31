  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украинская молодежка завершила подготовительный этап в Турции
В тренде

Украинская молодежка завершила подготовительный этап в Турции

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Также команда сдала тесты на коронавирус

Украинская молодежка завершила подготовительный этап в Турции

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины завершила подготовительный этап в Турции.

После последнего матча на турнире Antalya Cup у футболистов молодежной сборной Украины был восстановительный день. Нагрузку игроки получали в зависимости от того, кто сколько времени провел на поле в поединке со словаками (2:3). Также команда сдала тесты на коронавирус. К счастью, все они оказались отрицательными.

Между тем главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань со своими помощниками посетил товарищеский матч молодежных сборных Турции и Сербии, нашего первого оппонента в отборочном турнире Евро-2023 (U-21).

Напомним, что соперниками украинской команды в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. Отбор для "сине-желтых" стартует 3 сентября.

Сегодня, 31 марта, ближе к обеду украинская делегация вылетит домой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...