Украинская молодежка завершила подготовительный этап в Турции

Молодежная сборная Украины завершила подготовительный этап в Турции.

После последнего матча на турнире Antalya Cup у футболистов молодежной сборной Украины был восстановительный день. Нагрузку игроки получали в зависимости от того, кто сколько времени провел на поле в поединке со словаками (2:3). Также команда сдала тесты на коронавирус. К счастью, все они оказались отрицательными.

Между тем главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань со своими помощниками посетил товарищеский матч молодежных сборных Турции и Сербии, нашего первого оппонента в отборочном турнире Евро-2023 (U-21).

Напомним, что соперниками украинской команды в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. Отбор для "сине-желтых" стартует 3 сентября.

Сегодня, 31 марта, ближе к обеду украинская делегация вылетит домой.