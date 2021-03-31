Украинская молодежка завершила подготовительный этап в Турции
Также команда сдала тесты на коронавирус
Фото: пресс-служба УАФ
Молодежная сборная Украины завершила подготовительный этап в Турции.
После последнего матча на турнире Antalya Cup у футболистов молодежной сборной Украины был восстановительный день. Нагрузку игроки получали в зависимости от того, кто сколько времени провел на поле в поединке со словаками (2:3). Также команда сдала тесты на коронавирус. К счастью, все они оказались отрицательными.
Между тем главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань со своими помощниками посетил товарищеский матч молодежных сборных Турции и Сербии, нашего первого оппонента в отборочном турнире Евро-2023 (U-21).
Напомним, что соперниками украинской команды в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы также будут сборные Франции, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. Отбор для "сине-желтых" стартует 3 сентября.
Сегодня, 31 марта, ближе к обеду украинская делегация вылетит домой.
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