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Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Что тут говорить? Это нужно видеть...

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Очередной провал команды Ротаня

Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Что тут говорить? Это нужно видеть...

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Турнир имени Валерия Лобановского

"Стадиона имени Виктора Банникова" (Киев)

Уже в третий раз украинская молодежка не смогла обыграть сверстников из Азербайджана. На этот раз было все достаточно плачевно.

Первые минуты полностью были в пользу гостей. Подопечные Обрадовича контролировали мяч, редко отдавали его сопернику. Это преимущество Азербайджан U-21 воплотил в забитый гол: Гурбанли замкнул навес партнера по стандарту. Вивчаренко не доиграл на дальней штанге, а его соперник расстрелял ворота дебютанта Моргуна.

После пропущенного гола подопечные Ротаня побежали отыгрываться, и даже создали убийственный момент, однако свободный Супряга с нескольких метров пробил выше ворот. Окончание тайма обе команды провели без высоких оборотов.

Во второй половине встречи украинцы имели преимущество, но не смогли его воплотить в гол. Постоянные атаки от хозяев останавливал голкипер сборной Азербайджана Мехбалиев. Он же трижды парировал опасные удары от Ваната. Подопечные Обрадовича часто держали мяч в ногах, успокаивая игру, но вперед всеми силами не шли. Старались не отпустить результат, что у них в итоге получилось. Сегодня на поле в желтых футболках были индивидуальности в лице Мудрика, Вьюнника или Ваната, но не было команды, сборной.

Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанли 17

Украина U-21: Моргун - Кузык, Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев - Очеретько, Бражко, Батагов - Супряга, Сикан, Мудрик

Азербайджан U-21: Мехбалиев - Хусейнли, Хусейнов, Челик, Ахмадов - Сеидов, Абдуллазада С., Абдуллазада Г., Вализада - Ализаде - Гурбанли

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В статье: Украина U-21 Азербайджан U-21
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Комментарии (27)
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Slavutic
26.05.2021 в 20:27
РУСЛИК РОТАНЬ НАШЕ ФСЁ!!! УАФ ФОРЕВЕР!!! ПАВЕЛКО СУПЕР!! СЕЙЧАС ЕЩЕ И ЛЕСИК МИХАЙЛИЧЕНКО ПОДТЯНЕТСЯ, БУДЕТ ШТАНЫ ПРОТИРАТЬ! А СБОРНОЙ U-21 В УКРАИНЕ ПРОСТО НЕТ!!!
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.05.2021 в 20:26
я уже писал, что Ротань - хороший в прошлом футболист и приветливый человек без "звезды во лбу" вне поля, но доверять ему молодежку еще пока очень рано, тренерских знаний и опыта нет
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+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
26.05.2021 в 20:20
Люди добрі!!!!!!!!!коли той позор закінчиться?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 20:20
А где эта павелка, почему молчит?
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
26.05.2021 в 20:10
Чому цих дерев учать у спортивних школах? Елементарної передачі зробити не можуть точно. При прийомі, м'яч відлітає, як від забору, метрів на 5, чи навіть більше. Навіть технарь Мудрик, з першого дотику просту передачу не зупиняє. Ще нічого не вміють, а вже звьоздами себе мнять. Татухами оббиті. Зачіски на довбешках, у деяких, наче гнізда африканський птахів. Не у кожної баришні на балу 18 - 19 століття були такі. Уроди. Краще в той час, як по салонах просиджувати, вчилися техніці роботи з м'ячем. Той час на тренування витрачали. Вам, дровам, це лишнім би не було. Це не гра, не робота з м'ячем - це муки на полі. Зате, на лавці, сидять і ржуть, як коні. Уроди не дороблені
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+5
-2
York (Донецк)
26.05.2021 в 20:09
Вопрос остаётся открытым! Кто и за какие заслуги, поставил Ротаня главным тренером U -21???
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 20:21
Уже актуальнее вопрос: "Почему не убирают?"
Ответить
+1
-1
Kela (Одесса)
26.05.2021 в 20:07
браво Ротань!
Ответить
+4
-1
Ol-g (Одесса)
26.05.2021 в 19:55
Жесть
Ответить
+4
-1
avatar
dmtroyan (Полтава)
26.05.2021 в 19:51
Головне, що форвад національної збірної Супряга підтвердив свій "високий" клас і в молодіжці.
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 20:22
Йому не пояснили, що треба забивати голи а не на гру.
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+1
0
krakow (Херсон)
26.05.2021 в 19:38
Да,нормально.Это.своего рода,товарняк.Все идет по плану.Я бы волновался,если бы они разнесли этот Азербайджан.
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+3
-2
Камонплей
26.05.2021 в 19:53
kappa
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
26.05.2021 в 20:02
Гарний тролінг Циганика. Нажаль, наврядчи він його прочитає.
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 19:34
Ещё пару сезонов провалят, а там уже успокоятся! С узбеками может на ничью наиграют. А реально, то жесть полная!!! Неужели Ротань сам не видит, что не тянет?! Почитай прессу! Подай в отставку!
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+4
-1
1156924 (Кропивницкий)
26.05.2021 в 19:29
Это просто пи..... Русик будь мужиком. ИДИ!!!!!!! Ну сколько можно. Бедный Валерий Васильевич в гробу переварачивается от твоего тренерского таланта.
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+11
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 19:29
Поражения Ротаня перестали удивлять.
Ответить
+7
-1
MaximSK (Киев)
26.05.2021 в 19:19
Раньше Шева был успешным в сборной, а Ротань результаты были похуже. А сейчас оба одинаково показывают ужасные результаты, и оба до сих пор спокойны, как будто все идет по плану и не думаю уволится. Уже сейчас ясно что скорее всего будем бороться за 4-5 место в группе, так слабо мы никогда еще не играли.
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+4
-1
ukatan (Харьковская обл.)
26.05.2021 в 19:31
А причем эдесь Ротань? Лбам по двадцать лет, и ни один из них не играет в основе своего клуба! Еще раз повторю: не в Ротане дело - поколение такое, бесталанное.
Ответить
0
-7
Очманілий Заєць (Odessa)
26.05.2021 в 19:17
І це ще Нурієв не грав! :-)
Ответить
+1
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.05.2021 в 19:17
То, что наша сборная Ю-21 уже давно на дне это понятно? А скажите, мы дно уже пробили или ещё нет? А может уже опустились ниже дна? Тут проблема не в этом поражении, а то, что участие в этой сборной негативно сказывается на психологии молодых футболистов. Ведь они не только формируются как футболисты, но ещё у них формируется психология. А какая психология сформируется от участия в такой сборной - психология "лузеров". Да возьмите Вы в полном составе Ю-21 Динамо или Шахтёра с их тренерами и не надо никаких сборных собирать да ещё и тренеров назначать и тратить деньги на контракты с ними!
Ответить
+7
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2021 в 19:34
Будет тоже самое. Многие думают, что если одели футболку Шахтёра или Динамо то уже великими мастерами стали. А выкладываться как при Лобановском никого не заставишь. Мажоры. Отсюда и результаты такие.
Ответить
+3
-1
Kristo (Львов)
26.05.2021 в 19:14
Доколе Ротань будет тренером???
Ответить
+11
-1
alex.belogubko (одесса)
26.05.2021 в 19:07
после этого позора уже уволят Ротаня --не которые тренеры не хотят видеть свох игроков в этой позорной молодёжке --Ротань продолжает её уничтожать -может хватит позорить Украину --срочно увольняйте это недрозумение а что будет дальше когда будут сильные команды --верните Петракова --Павелко убери это
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+12
-1
MaximSK (Киев)
26.05.2021 в 19:21
Не уволят, скажут что это просто товарищеский матч и он наигрывает состав на отбор. Уволят, когда он без шансов завалит отбор
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 19:28
Всеравно не уволят!
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 19:05
Ротань - тактик сильный! Стратег, так сказать! Он даже слабее составом готов бороться с грандами! Поднимит молодёжь под сборную основную! Ай, да коуч! Ну и Супряга бет классно! Молодцы! Старались!
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+6
-3


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