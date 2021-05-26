Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Что тут говорить? Это нужно видеть...

Турнир имени Валерия Лобановского

"Стадиона имени Виктора Банникова" (Киев)

Уже в третий раз украинская молодежка не смогла обыграть сверстников из Азербайджана. На этот раз было все достаточно плачевно.

Первые минуты полностью были в пользу гостей. Подопечные Обрадовича контролировали мяч, редко отдавали его сопернику. Это преимущество Азербайджан U-21 воплотил в забитый гол: Гурбанли замкнул навес партнера по стандарту. Вивчаренко не доиграл на дальней штанге, а его соперник расстрелял ворота дебютанта Моргуна.

После пропущенного гола подопечные Ротаня побежали отыгрываться, и даже создали убийственный момент, однако свободный Супряга с нескольких метров пробил выше ворот. Окончание тайма обе команды провели без высоких оборотов.

Во второй половине встречи украинцы имели преимущество, но не смогли его воплотить в гол. Постоянные атаки от хозяев останавливал голкипер сборной Азербайджана Мехбалиев. Он же трижды парировал опасные удары от Ваната. Подопечные Обрадовича часто держали мяч в ногах, успокаивая игру, но вперед всеми силами не шли. Старались не отпустить результат, что у них в итоге получилось. Сегодня на поле в желтых футболках были индивидуальности в лице Мудрика, Вьюнника или Ваната, но не было команды, сборной.

Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанли 17

Украина U-21: Моргун - Кузык, Таловеров, Вивчаренко, Драмбаев - Очеретько, Бражко, Батагов - Супряга, Сикан, Мудрик

Азербайджан U-21: Мехбалиев - Хусейнли, Хусейнов, Челик, Ахмадов - Сеидов, Абдуллазада С., Абдуллазада Г., Вализада - Ализаде - Гурбанли