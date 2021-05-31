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Форвард молодежки не поможет команде Ротаня в ближайшее время

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист продолжит восстанавливаться после травмы

Форвард молодежки не поможет команде Ротаня в ближайшее время

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич рассказал, почему не участвовал в Мемориале Валерия Лобановского, который проходил в Киеве.

"Я очень хотел сыграть в этом турнире. Однако, прибыв в расположение молодежной сборной Украины, я сначала проконсультировался с врачами, и было принято решение не рисковать моим здоровьем, а продолжить восстанавливаться. К сожалению, я все еще чувствую некоторый дискомфорт после повреждения боковой связки колена. Поэтому в ближайшее время я не смогу помочь нашей сборной.

Хочу пожелать ребятам удачно сыграть 2 июня в спарринге с Турцией и реабилитироваться за неудачное выступление в Мемориале Валерия Лобановского.

Что касается моей новой команды – "Труа" из Франции, то я не владею информацией, когда должен к ней присоединиться", — рассказал Кухаревич.

Напомним, что Николай Кухаревич провел за молодежную сборную Украины пять матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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В статье: Украина U-21 Рух (Львов) Николай Кухаревич
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2021 в 15:29
молодёжка ваша проблема Ротань --гоните хватит позорить УКРАИНУ а вы слуги футбола куда смотрите так унизить команду и сидит лыбиться нет ему веры 3 турнира уже угробил
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 14:43
Помогать проигрывать все подряд? Ротань --- на выход.
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янковский ян (Запорожье)
31.05.2021 в 14:23
Интересный заголовок. Этой команде уже никто не поможет.
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VladKoval61 (Херсон)
31.05.2021 в 14:22
ротаня в отставку---- позорние поражения
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Fritz (Кузнецовск)
31.05.2021 в 13:37
Ротаню уже никто не поможет!!!!!
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