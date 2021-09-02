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Ротань: Команда почти готова, поправляем тактические огрехи

Молодежная сборная Украины
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Уже завтра молодежка стартует в новом отборочном турнире

Ротань: Команда почти готова, поправляем тактические огрехи

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к старту квалификации Евро-2023, где в своей группе поборется со сборными Фарерских островов, Франции, Сербии, Северной Македонии и Армении.

"Cамое главное, чтобы команда была готова физически и морально. Второе – даже в первую очередь. Старт такого турнира, к сожалению, нам не удавался много лет, поэтому важно хорошо начать.

Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи по позициям", – сказал Ротань.

Напомним, что 3 сентября украинцы проведут свой первый матч в отборочном турнире Евро-2023 против Сербии, который начнется в 19.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
ТК Футбол

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