Ротань: Команда почти готова, поправляем тактические огрехи

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку команды к старту квалификации Евро-2023, где в своей группе поборется со сборными Фарерских островов, Франции, Сербии, Северной Македонии и Армении.

"Cамое главное, чтобы команда была готова физически и морально. Второе – даже в первую очередь. Старт такого турнира, к сожалению, нам не удавался много лет, поэтому важно хорошо начать. Команда почти готова. Сейчас мы поправляем наши тактические огрехи по позициям", – сказал Ротань.

Напомним, что 3 сентября украинцы проведут свой первый матч в отборочном турнире Евро-2023 против Сербии, который начнется в 19.00 по киевскому времени.