Молодежный отбор Евро-2023. Судаков и Вьюнник выйдут в старте на Сербию, Кухаревич и Супряга в запасе
Стартовые составы команд
Фото прес-служби УАФ
Сегодня
В Белграде команда Ротаня сыграет против Сербии.
Уже известны стартовые составы команд.
Сербия: Гордич, Бекович, Честич, Маркович, Даничич, Павлович, Илич, Тетек, Йович, Тедич, Стеванович
Запасные: Славкович, Митрович, Топич, Милосавлевич, Каменович, Джерпек, Видосавлевич, Граврич, Шехович
Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Вьюнник
Запасные: Фесюн, Дубко, Желизко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Брагару, Горин
Напомним, что поединок Сербия – Украина начнется в 19:00, а UA-Футбол проведёт
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