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Молодежный отбор Евро-2023. Судаков и Вьюнник выйдут в старте на Сербию, Кухаревич и Супряга в запасе

Молодежная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Молодежный отбор Евро-2023. Судаков и Вьюнник выйдут в старте на Сербию, Кухаревич и Супряга в запасе

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Сегодня молодежная сборная Украины начнет свой отборочный путь к Евро-2023.

В Белграде команда Ротаня сыграет против Сербии.

Уже известны стартовые составы команд.

Сербия: Гордич, Бекович, Честич, Маркович, Даничич, Павлович, Илич, Тетек, Йович, Тедич, Стеванович

Запасные: Славкович, Митрович, Топич, Милосавлевич, Каменович, Джерпек, Видосавлевич, Граврич, Шехович

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Вьюнник

Запасные: Фесюн, Дубко, Желизко, Кухаревич, Супряга, Драмбаев, Бражко, Брагару, Горин

Напомним, что поединок Сербия – Украина начнется в 19:00, а UA-Футбол проведёт текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Сербия U-21
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