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Трубин: Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Голкипер из национальной сборной отправился в молодежку

Трубин: Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который в среду отыграл матч против Шотландии в Лиге наций (0:3) прокомментировал свой отъезд в молодежную национальную команду.

"Мало времени на отдых? Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал. Надо работать помогать стране, побеждать. А потом уже будем отдыхать", - сказал Трубин.

Отметим, что Трубин изначально должен был находиться в расположении команды Руслана Ротаня, которая сыграет в плей-офф отбора на чемпионате Европы U-21 против Словакии. Но из-за травмы Георгия Бущана он был довызван в национальную команду.

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В статье: Украина U-21 Украина Анатолий Трубин
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Источник:
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
22.09.2022 в 17:49
донецкий пацан стал патриотом Україньі ?
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