Трубин: Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который в среду отыграл матч против Шотландии в Лиге наций (0:3) прокомментировал свой отъезд в молодежную национальную команду.

"Мало времени на отдых? Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал. Надо работать помогать стране, побеждать. А потом уже будем отдыхать", - сказал Трубин.

Отметим, что Трубин изначально должен был находиться в расположении команды Руслана Ротаня, которая сыграет в плей-офф отбора на чемпионате Европы U-21 против Словакии. Но из-за травмы Георгия Бущана он был довызван в национальную команду.