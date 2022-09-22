Трубин: Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал
Голкипер из национальной сборной отправился в молодежку
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Вратарь
"Мало времени на отдых? Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал. Надо работать помогать стране, побеждать. А потом уже будем отдыхать", - сказал Трубин.
Отметим, что Трубин изначально должен был находиться в расположении команды Руслана Ротаня, которая сыграет в плей-офф отбора на чемпионате Европы U-21 против Словакии. Но из-за травмы Георгия Бущана он был довызван в национальную команду.
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