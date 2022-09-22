Словацкий стрелок. Украинской молодежке будет противостоять главная звезда своего поколения

Сборная Украины отсутствует на молодежном чемпионате Европы больше одиннадцати лет. Сейчас команда, руководимая Русланом Ротанем, вплотную приблизилась к тому, чтобы в третий раз поехать на международный форум. Впереди осталась только одна преграда – в виде Словакии.

Учитывая, что нам могла выпасть Дания с ее сверхперспективным поколением (достаточно вспомнить Маурица Кьергора из "Зальцбурга" или Расмуса Хойлунда, недавно приобретенного "Аталантой"), многие облегченно выдохнули.

Тем не менее, словацкие соколики тоже являются крепкими орешками и могут похвастаться интересными именами. Ян Бернат, плеймейкер бельгийского "Вестерло", или ставший ударной силой в квалификации центрфорвард Матей Труса (6 голов) — бесспорно, талантливые ребята, за которыми будущее. Но на этом этапе даже они не главные звездочки – можно не сомневаться, что Ярослав Кентош, тренер нашего соперника, бросит в бой Давида Стрелеца.

Является чемпионом и задорого переехал в топ-лигу

21-летний Давид имеет хороший базис – нападающий является воспитанником "Слована", где умеют работать с талантами. Роберт Виттек и Марек Гамшик возникли не на пустом месте, и Стрелец является не менее достойным продуктом Братиславской академии.

Юноша дебютировал на профессиональном уровне в 2018-м и в течение трех с лишним сезонов внес в актив следующие цифры: 70 матчей, 18 голов и 7 ассистов. Неплохая статистика, принимая во внимание травматичность и постепенную раскачку — Стрелец вышел на пик в розыгрыше 2020/21, отличившись сразу 15-ю результативными действиями. Отлично: исполнитель зарекомендовал себя в индивидуальном плане и его стараний хватило, чтобы попасть в десятку лучших снайперов Фортуна-лиги.

"Слован" доминирует на домашней арене с 2018-го года, поэтому Стрелец знает вкус победы: в его личной коллекции три чемпионских медали, а также две кубковые. В то же время отметим, что форвард не был обязательным элементом, вокруг которого обычно строится команда — примечательно, что в своем прорывном сезоне он получил 1 601 минуту (13-ый показатель в коллективе).

С другой стороны, такой перформанс в девятнадцать – заявка на повышение в классе. Давид моментально превратился в вожделенную цель и не особо медлил, когда на горизонте появилась "Специя". Не спорил и его родной клуб — в Братиславе знают, как продавать, прекрасно понимают статус трамплина на общеевропейской карте и не препятствуют переговорам.

Вот как объяснил ситуацию генеральный директор Иван Кмотрик: “Мы хотим иметь игроков, стремящихся выступать за “небесно-голубых” и настроенных бороться за наши цели. Давид Стрелец проявил большой интерес в переезде в Италию, плюс, мы хотим, чтобы в раздевалке был хороший микроклимат. Поэтому мы решили обрадовать Давида, чтобы не допустить негативной атмосферы и согласовали его трансфер в "Специю".

Адекватная позиция и правильный пример, как нужно работать с стремящимися уйти футболистами (этот опыт не мешало бы перенять Игорю Суркису). Но если хотите нашего игрока – платите, причем щедро.

1,8 миллиона евро – казалось бы, не заоблачные деньги. Однако знаковые для обеих сторон: во-первых, Стрелец стал четвертой самой дорогой продажей в истории "Слована" (и четырнадцатой в лиге за все время). Во-вторых, он автоматически оставил отпечаток и для "Специи" – сейчас находится в топ-десятке покупок "орлят".

Является работягой и скрытой угрозой, но пока тяжеловат в "Специи"

Главное качество Давида – универсализм. Это не классический "наконечник", прикрепленный исключительно к штрафной, а разноплановый футболист, готовый страховать и помогать. Кроме позиции центрфорварда, словак при необходимости отработает вингером, плеймейкером и даже центрхавом.

Как показывает практика, на старте матча Словакия U-21 использует рисунок 4-3-3 и Стрелец частенько опускается ниже – так он ищет простор, пытается наращивать темп в свободных зонах и общаться с партнерами. Когда команда выбирает оборонные 3-4-3 или 4-1-4-1, то Давид вообще действует из глубины, фактически центральным полузащитником — все для того, чтобы создать дополнительный прессинг и поймать оппонента на потенциальной ошибке.

Подобная картина прослеживалась в "Словане" – Стрелец аналогично подключался к защите, таким образом увеличивая численное преимущество на отдельном участке поля. Он не пренебрегает черновой работой, а его скорость позволяет оперативно перейти в фазу атаки.

Умение спрятаться в "глухой" зоне, внезапно выплеснуться из-за спины соперника и продвинуть мяч на десятки метров – реальная опасность, которую дает Давид. Ловкость, приличные антропометрические данные (185 сантиметров), хорошая культура паса, "светлая" голова – аспекты, благодаря которым страйкер продемонстрировал актуальность и в итоге привлек "Специю". В нем чувствуется серьезный потенциал, который пока и близко не раскрыт на сто процентов.

Надо сказать, что ни Тьяго Мотта, ни ныне опытный ЛУка Готти не радуют Стрелеца практикой (всего 747 минут). Что словацкая, что итальянская пресса предусматривала подобное развитие событий: игрок оказался в более конкурентной среде, где нужно приложить незаурядные усилия. К тому же, мешают вышеупомянутые травмы, спровоцированные переломом ноги в 2019-м — как итог, у Давида периодически возникают трудности с мышцами и боли в бедре. Примечательно, что в начале сентября парень пропустил поединок с Болоньей из-за мышечной усталости.

Однако пока "Специя" не паникует и верит, что ее актив принесет дивиденды. Стрелец на слуху (в 2020-м году L’Equipe назвал словака одним из 50-ти лучших футболистов до 20-ти лет) и высоко котируется на рынке (если верить слухам, за ним наблюдают представители Бундеслиги).

Главный хайлайт Давида в расположении итальянцев – гол, забитый "Селернитане" в октябре 2021-го. "Орлята" были обязаны побеждать, пропустили в борьбе с прямым конкурентом, тут о себе напомнил наш герой – среагировал на передачу Виктора Коваленко и роскошным ударом расстрелял словенца Вида Белеца. Этот мяч помог "Специи" оттолкнуться и закрепить успех – за 15 минут до окончания основного времени Коваленко установил на табло 2:1.

Пропустил почти весь отбор "соколиков", активно задействован в главной сборной

Стрелец давно вызывается в ряды U-21 – с марта 2019-го. В квалификации к ЧЕ-2021, проведенному на полях Венгрии и Словении, Давид был важным винтиком в тактических расстановках Адриана Гули, предшественника Кентоша. Хотя нападающий и не стал лучшим бомбардиром (даже среди партнеров — Кристиан Герц и Любомир Тупта забили больше), однако его три мяча понадобились в соперничестве с Лихтенштейном, Францией и Швейцарией. Да и довольно показательно, что на дистанции Стрелец добился лучших карьерных успехов — если Герц пытается доказать профпригодность в "Грассгоппере", то Тупта не впечатляет в "Пескаре", которая прозябает в Серии С.

А вот в отборе-2023 Давид отсутствовал – появился только в заключительном поединке с Мальтой. И здесь нет повода для радости – исполнитель постоянно находился в лагере первой команды Словакии, где ценится и подпускается Штефаном Тарковичем. Так было в квалификации к Мундиалю в Катаре и Лиге наций — Стрелец хоть и получил 338 минут, однако поразил ворота Мальты и спас "репре" в принципиальной дуэли со Словенией. Не каждый день удается положить на лопатки Яна Облака.

Поэтому будем откровенны — это не очень хороший сигнал, когда тренер молодежки возвращает под свое крыло игрока, обстрелянного и проверенного взрослым футболом. В распоряжении Кентоша достойные персонажи, однако специалист хочет видеть того, кто может сделать разницу. Причина ясна — U-21 не была на турнире с 2017-го года (кстати, там засияла звездочка Станислава Лоботки) и не собирается так просто уступать амбиции. Увидим, чем ответит Руслан Ротань.