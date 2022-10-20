Вивчаренко: У нас есть шансы на выход из группы
Украинская молодежка имеет шансы
скриншот youtube
"На Евро нам выпали очень сильные сборные, но у нас есть шансы на выход из группы. Нужно показывать свой футбол, который мы не раз демонстрировали в отборочном турнире, и добиваться результата.
Важно подойти к чемпионату Европы в оптимальной форме", – сказал Вивчаренко.
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Источник:УАФ
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