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Вивчаренко: У нас есть шансы на выход из группы

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка имеет шансы

Вивчаренко: У нас есть шансы на выход из группы

скриншот youtube

Новина українською

Молодежная сборная Украины на Евро-2023 сыграет в группе с Испанией, Румынией и Хорватией. Защитник команды Константин Вивчаренко считает, что сборная может выйти из этого квартета в плей-офф.

"На Евро нам выпали очень сильные сборные, но у нас есть шансы на выход из группы. Нужно показывать свой футбол, который мы не раз демонстрировали в отборочном турнире, и добиваться результата.

Важно подойти к чемпионату Европы в оптимальной форме", – сказал Вивчаренко.

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В статье: Украина U-21 Константин Вивчаренко
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Источник:
УАФ

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