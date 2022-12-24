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Ротань: Буду просить Петракова отпустить Мудрика, Забарного и Трубина

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

На молодежный чемпионат Европы

Ротань: Буду просить Петракова отпустить Мудрика, Забарного и Трубина

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, рассчитывает ли он на помощь Трубина, Забарного и Мудрика на Евро-2023.

"Да, я надеюсь на этих футболистов и буду просить главного тренера национальной сборной отпустить их на молодежный чемпионат Европы. Знаю и мнение самих ребят: Трубин, Забарный, Мудрик хотели бы сыграть на Евро-2023. Для нашей команды присутствие таких игроков может сделать разницу .

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Однако изначально я говорил – молодежная сборная работает в пирамиде украинского футбола на национальную команду. И если на тот момент кто-то из этих ребят обязательно будет нужен первой сборной, мы примем это решение главного тренера национальной команды. Молодежная сборная должна готовить игроков для национальной. Такова ее стратегическая задача, важнее даже текущих турнирных результатов", - поделился коуч молодежки.

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В статье: Руслан Ротань Михаил Мудрик Илья Забарный Анатолий Трубин
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