Ротань: Буду просить Петракова отпустить Мудрика, Забарного и Трубина

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, рассчитывает ли он на помощь Трубина, Забарного и Мудрика на Евро-2023.

"Да, я надеюсь на этих футболистов и буду просить главного тренера национальной сборной отпустить их на молодежный чемпионат Европы. Знаю и мнение самих ребят: Трубин, Забарный, Мудрик хотели бы сыграть на Евро-2023. Для нашей команды присутствие таких игроков может сделать разницу .