Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборочном турнире Евро-2025
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Фото: uefa.com
Сегодня, 2 февраля, в Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2025 (U-21).
Участниками чемпионата Европы 2025 среди молодежных сборных будут 53 команды, одна из которых, Словакия, на правах хозяина уже имеет путевку в финальный турнир. Лихтенштейн не заявился в квалификацию, а Россия согласно решению Исполкома УЕФА не допущена к соревнованиям.
Таким образом, в отборе будут играть 52 сборных. Согласно рейтингу УЕФА (показатели в квалификационных и финальных соревнованиях Евро-2019, Евро-2021 и в отборе к Евро-2023) команды были распределены по шести корзинам. Украина попала ко второму.
По итогам жеребьевки сине-желтые попали в группу F, где их соперниками будут сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.
Состав групп отборочного турнира Евро-2025 (U-21)
Группа А: Италия, Ирландия, Норвегия, Турция, Латвия, Сан-Марино.
Группа В: Испания, Бельгия, Шотландия, Венгрия, Казахстан, Мальта.
Группа С: Нидерланды, Швеция, Грузия, Северная Македония, Молдова, Гибралтар.
Группа D: Германия, Польша, Израиль, Болгария, Косово, Эстония.
Группа E: Румыния, Швейцария, Финляндия, Албания, Черногория, Армения.
Группа F: Англия, Украина, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан, Люксембург.
Группа G: Португалия, Хорватия, Греция, Беларусь, Фарерские острова, Андорра.
Группа H: Франция, Австрия, Словения, Босния и Герцеговина, Кипр.
Группа I: Дания, Чехия, Исландия, Уэльс, Литва.
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