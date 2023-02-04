Ротань: Забарный и Мудрик – потенциальные участники молодежного Евро
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопрос о том, сыграют ли вингер "Челси" Михаил Мудрик и защитник "Борнмута" Илья Забарный за Украину U-21 на Евро-2023:
“ – Илья Забарный, Михаил Мудрик – это тоже потенциальные участники молодежного Евро?
– По состоянию на сегодня – да. Я действительно был бы очень доволен, если сборная отпустит этих игроков. Сейчас у нас с президентом УАФ разговор, что этих футболистов отпустят.
Но вы знаете ситуацию с главным тренером, поэтому когда его объявят, тогда уже будет понятно – поедут эти ребята или нет”, - сказал Ротань.
Молодежное Евро-2023 пройдет с 21 июня по 8 июля. “Сине-желтые” стартуют на нем в группе B, где встретятся с Испанией, Румынией и Хорватией.
У основной сборной Украины после текущего сезона запланированы два официальных поединка отбора на Евро-2024: против Северной Македонии в гостях 16 июня и против Мальты дома 19 июня.
Мудрик сыграл за сборную Украины U-21 16 матчей, а Забарный провел два поединка. Михаил последний раз играл за молодежку в ноябре 2021 года, а Илья в сентябре 2020 года.
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