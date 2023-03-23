Украина U-21 – Дания U-21. Анонс контрольного матча

В пятницу молодежная сборная Украины под руководством Александра Мелащенко и Василия Кардаша сыграет контрольный матч против сверстников из Дании. Интересно будет понаблюдать за игрой команды без своего главного тренера. Отметим, что этот мартовский сбор является последним в преддверии молодежного Евро.

Украина U-21 - Дания U-21

Контрольный матч

24 марта. 15:30. Белек. Турция

Трансляция – YouTube-канал УАФ и региональные телеканалы Общественного

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Сборная Украины U-21

Наша команда во время этих мартовских матчей не сможет рассчитывать на несколько основных игроков. В сборе не примут участие Владислав Ванат и Александр Сирота. У Владислава травма, а Александр заболел. Из резервного списка сборную пополнил Антон Боль.

Наши ребята после выхода на чемпионат Европы сыграли спарринги против Израиля и Грузии – 1:1. В тех играх могли проявить себя игроки, получавшие мало игровой практики. А вот уже в противостояниях с Данией и Италией следует наигрывать состав, который будет играть на главном старте 2023 года. Безусловно, можно надеяться, что Мудрик, Забарный, Трубин, Бондаренко и Судаков также помогут молодежке, но не стоит забывать, что в июне есть два матча национальной сборной.

Этот сбор очень важен накануне Евро и на нем должен присутствовать Руслан Ротань, ведь без главного тренера подготовка не может быть полноценной. Тем не менее, Ротань и руководство УАФ решили, что он будет сейчас полезен национальной сборной.

"В предстоящих товарищеских матчах с Данией и Италией молодежная сборная Украины, как всегда, будет пытаться показать интересную игру. При этом мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата, – отметил хавбек Николай Михайленко".

Сборная Дании U-21

Дания не смогла в стыковых матчах обыграть Хорватию (3:4 по итогам противостояния). Таким образом, сборная осталась без чемпионата Европы. Тренерский штаб сейчас может экспериментировать, проверять молодежь и наигрывать состав, который будет участвовать в новом отборочном цикле.

Наш ближайший соперник осенью сыграл две игры: ничья против Швеции (2:2) и победа над Венгрией (3:0). Среди лидеров этой сборной стоит отметить: 19-летнего защитника "Зальцбурга" Мауритса Кьергарда, 19-летнего хавбека "Норчепинга" Виктора Линда, 20-летнего нападающего "Брондбю" Матиаса Квистгордена. Однако неизвестно, будут ли они играть против нашей сборной.

Личные встречи

Сборные между собой сыграли три матча: победа Дании, победа Украины и ничья. Два года назад команды разошлись миром – 1:1. За нашу сборную забил Даниил Сикан. Сможет ли нападающий "Шахтера" забить и в этом матче? Побеждали мы Данию еще в 2006 году на чемпионате Европы (2:1).

Чего мы ожидаем от матча "сине-желтых" против сверстников из Дании? Надеемся, что наши ребята смогут навязать свою игру, ведь мы привыкли к тому, что команда Ротаня всегда пытается играть первым номером, за счет контроля мяча. Результат сейчас не играет ключевую роль, но для уверенности важно не проиграть.