  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украина U-21 – Дания U-21. Анонс контрольного матча
В тренде

Украина U-21 – Дания U-21. Анонс контрольного матча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Первый спарринг для украинцев на мартовском сборе

Украина U-21 – Дания U-21. Анонс контрольного матча

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу молодежная сборная Украины под руководством Александра Мелащенко и Василия Кардаша сыграет контрольный матч против сверстников из Дании. Интересно будет понаблюдать за игрой команды без своего главного тренера. Отметим, что этот мартовский сбор является последним в преддверии молодежного Евро.

Украина U-21 - Дания U-21

Контрольный матч

24 марта. 15:30. Белек. Турция

Трансляция – YouTube-канал УАФ и региональные телеканалы Общественного

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 грн
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Сборная Украины U-21

Наша команда во время этих мартовских матчей не сможет рассчитывать на несколько основных игроков. В сборе не примут участие Владислав Ванат и Александр Сирота. У Владислава травма, а Александр заболел. Из резервного списка сборную пополнил Антон Боль.

Наши ребята после выхода на чемпионат Европы сыграли спарринги против Израиля и Грузии – 1:1. В тех играх могли проявить себя игроки, получавшие мало игровой практики. А вот уже в противостояниях с Данией и Италией следует наигрывать состав, который будет играть на главном старте 2023 года. Безусловно, можно надеяться, что Мудрик, Забарный, Трубин, Бондаренко и Судаков также помогут молодежке, но не стоит забывать, что в июне есть два матча национальной сборной.

Этот сбор очень важен накануне Евро и на нем должен присутствовать Руслан Ротань, ведь без главного тренера подготовка не может быть полноценной. Тем не менее, Ротань и руководство УАФ решили, что он будет сейчас полезен национальной сборной.

"В предстоящих товарищеских матчах с Данией и Италией молодежная сборная Украины, как всегда, будет пытаться показать интересную игру. При этом мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата, – отметил хавбек Николай Михайленко".

Сборная Дании U-21

Дания не смогла в стыковых матчах обыграть Хорватию (3:4 по итогам противостояния). Таким образом, сборная осталась без чемпионата Европы. Тренерский штаб сейчас может экспериментировать, проверять молодежь и наигрывать состав, который будет участвовать в новом отборочном цикле.

Наш ближайший соперник осенью сыграл две игры: ничья против Швеции (2:2) и победа над Венгрией (3:0). Среди лидеров этой сборной стоит отметить: 19-летнего защитника "Зальцбурга" Мауритса Кьергарда, 19-летнего хавбека "Норчепинга" Виктора Линда, 20-летнего нападающего "Брондбю" Матиаса Квистгордена. Однако неизвестно, будут ли они играть против нашей сборной.

Личные встречи

Сборные между собой сыграли три матча: победа Дании, победа Украины и ничья. Два года назад команды разошлись миром – 1:1. За нашу сборную забил Даниил Сикан. Сможет ли нападающий "Шахтера" забить и в этом матче? Побеждали мы Данию еще в 2006 году на чемпионате Европы (2:1).

Чего мы ожидаем от матча "сине-желтых" против сверстников из Дании? Надеемся, что наши ребята смогут навязать свою игру, ведь мы привыкли к тому, что команда Ротаня всегда пытается играть первым номером, за счет контроля мяча. Результат сейчас не играет ключевую роль, но для уверенности важно не проиграть.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, кто покажет товарищеские матчи украинской молодежки против Дании и Италии
yellow-arrow
Нещерет: Матчи против Дании и Италии будут тяжелыми, но информативными
yellow-arrow
Ротань: Цель молодежной сборной - Олимпиада
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: молодежная сборная Украины Контрольные матчи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
23.03.2023 в 16:46
Бондаренко в старшую сборную можно было и не звать.А так конечно максимальный состав просто обалденный как для У21. Большинство с опытом ЛЧ и ЕК, некоторые даже в АПЛ играют. Почти все - в основе своих клубов.Думаю на чемпионат надо всех гребсти. Тогда даже бездарность Ротаня можно будет скомпенсировать.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
23.03.2023 в 16:32
кто не верит в СБУ а таких много --зря поставили Ротаня он Физрук а не тренер
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде