Бондаренко: Нельзя судить о Румынии по матчу с Испанией, мы понимаем всю силу этой сборной
Артем о матче 2-го тура
uaf.ua
Капитан молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился мыслями перед поединком 2-го тура группового этапа молодежного Евро-2023 против Румынии.
"Погода в Бухаресте? Первое, что приходит в голову: здесь очень душно и очень много мошек. Это две главные проблемы. Поле хорошее, мячи круглые. Думаю, что нас все устраивает (прим. – на стадионе "Стяуа").
Как я говорил, было очень-очень жарко. Сейчас время акклиматизации. Думаю, что она будет успешна, и мы с каждым днем все больше и больше привыкаем к погоде. Думаю, что в день игры против Румынии будет немного легче физически. В общем, обещают 36 градусов, но постараемся привыкнуть к этому".
Также украинский хавбек высказался об ожиданиях от игры соперника.
"Правду говорят, что нельзя судить о Румынии по матчу против Испании, потому что мы понимаем всю силу этой сборной. Мы ожидаем от Румынии совсем другой матч и готовимся к тому, что это будет очень трудная игра для нас.
Заполненный стадион фанатов – это им дает преимущество, но все равно мы соскучились по болельщикам. В УПЛ мы играем сейчас без болельщиков, и любая такая футбольная атмосфера придает нам энергию и стимул.
Какую работу над ошибками проделали и что будем делать с румынами? Надеюсь, что будем обыгрывать. Но с хорватами мы во втором тайме больше играли по счету – 2:0 на психологическом уровне давали нам возможность немного отойти.
Хочу сказать, что каждая игра важна. Мы отдаем себе отчет в том, что стоит на кону в этом матче, но стараемся не очень заострять на этом внимание. Просто готовимся, как к обычной игре. Полный стадион и после матча с Испанией… Я уверен, что румыны будут злые".
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