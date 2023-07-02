Сыч: Радикально сборная Франции с момента квалификации не изменилась

Защитник молодежной сборной Украины Алексей Сыч оценил уровень сборной Франции (U-21) в преддверии четвертьфинала Евро-2023:

"Думаю, что радикально сборная Франции с момента квалификации не изменилась. Она всегда была хорошей командой с сильными индивидуальными игроками. В то же время изменилась наша сборная. На мой взгляд, мы стали сильнее — мы уже не та команда, которая была тогда.

Когда я впервые играл против Амина Гуири, на тот момент он был самым сильным, против кого я играл вообще. Сейчас будет интересно проверить, как он будет играть, как я подрос. Так что увидим. Правильно Ротань говорил, что мы ничем не хуже. Нужно в это верить, ментально к этому готовить. У нас все получится.

Кадровые потери Франции? По моему мнению, да, эти игроки важны для сборной Франции. В том же матче со Швейцарией вышел Энцо Ле Фе. Он очень хорошо влился в игру. Думаю, там есть, кому их заменить", – сказал Сыч.