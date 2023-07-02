Украина вышла в полуфинал Евро U21. Известно следующего соперника
Желто-синие встретятся с Испанией
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В последнем четвертьфинальном матче молодежного Евро, Украина обыграла Францию со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. Следующим соперником "желто-синих" будет Испания.
На этом турнире команды уже встречались между собой в групповом этапе. Тогда игра закончилась со счетом 2:2.
Для сборной Украины это второй в истории выход в плей-офф молодежного Евро. В 2006 году украинцы дошли до финала соревнований, но проиграли Нидерландам.
В другом полуфинальном матче сыграют Израиль и Англия.
Матчи 1/2 пройдут 5 июля в 19:00 Израиль - Англия, и в 22:00 Испания - Украина.
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