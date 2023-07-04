Ротань: Мы разговаривали с Ванатом, он понимает всю суть проблемы - он получит свой шанс
Что по кадрам у украинской молодежки на полуфинал с Испанией
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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань перед полуфинальным матчем Евро-2023 против Испании, который состоится 5 июля, рассказал о кадровой составляющей нашей команды.
- Какие кадровые проблемы в команде?
— У нас игру пропускает Крыськив из-за перебора желтых карт. Имеет все ту же проблему с рукой Вьюник — завтра проведем проверку, возможно, он выйдет на поле.
— Разговаривали ли вы с Ванатом о его дисквалификации?
– Мы с ним разговаривали после матча, он понимает всю суть проблемы. Этот момент дал ему возможность хорошо подумать, ведь он почти завтра только начинает турнир. Для Владислава это важный урок. Мы должны поддержать его, он получит свой шанс.
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