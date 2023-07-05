Холодный душ. Испания сравнивает счет через 4 минуты после гола Бондаренко

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

На 13-й минуте поединка украинцы усилиями Мудрика и Бондаренко открыли счет. Но уже через 4 минуты "Фурия Роха" активизировалась и установила паритет на табло.

Наши защитники не смогли остановить Руиса – испанец навозил украинскую оборону, обыграл Трубина и отправил мяч в сетку команды Руслана Ротаня.