Холодный душ. Испания сравнивает счет через 4 минуты после гола Бондаренко
1:1
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.
На 13-й минуте поединка украинцы усилиями Мудрика и Бондаренко открыли счет. Но уже через 4 минуты "Фурия Роха" активизировалась и установила паритет на табло.
Наши защитники не смогли остановить Руиса – испанец навозил украинскую оборону, обыграл Трубина и отправил мяч в сетку команды Руслана Ротаня.
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