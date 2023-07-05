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Холодный душ. Испания сравнивает счет через 4 минуты после гола Бондаренко

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

1:1

Холодный душ. Испания сравнивает счет через 4 минуты после гола Бондаренко

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

На 13-й минуте поединка украинцы усилиями Мудрика и Бондаренко открыли счет. Но уже через 4 минуты "Фурия Роха" активизировалась и установила паритет на табло.

Наши защитники не смогли остановить Руиса – испанец навозил украинскую оборону, обыграл Трубина и отправил мяч в сетку команды Руслана Ротаня.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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