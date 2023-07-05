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1:4. Испания доводит счет до разгромного в полуфинале с Украиной

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Снова дальний удар...

1:4. Испания доводит счет до разгромного в полуфинале с Украиной

фото - Getty Images

Новина українською

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

На 68-й минуте испанцы довели счет в матче до разгромного. Футболисты "Фурии Рохи" провели атаку левым флангом, которую результативным ударом из-за пределов штрафной завершил Аймар Орос -1:4...

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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Комментарии (12)
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Veminal (Киев)
05.07.2023 в 23:57
ПОЗОРИЩЕ то что ротань физрук по блату понятно - но сами игроки - как можна быть такими ТУПЫМИ ДЕРЕВЯННыми в обороне - прыг-скок-рикошет и пять мячей залетают в очко Трубину
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0
-2
miruk 81 (львів)
05.07.2023 в 23:54
У таких матчах потрібно грати у довгий пас, але, на жаль, задні захисники ним не володіють, від слова взагалі
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 23:55
блондинистый пудель, вроде, делал дальние
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0
0
vlotko (Броди)
05.07.2023 в 23:44
Такі масштабні заміни не посилили, а навпаки, послабили команду. Сильно зіграв воротар Іспанії, на відміну від нашого воротаря. Зато ми в пляжному футболі перемогли Іспанію!!!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 23:46
просто слабо в очередной раз сыграл сикан
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+1
-1
vlotko (Броди)
05.07.2023 в 23:48
Саме так, слабо і не тільки Сікан.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 23:50
его "кикс" при 1-2 был решающим: забил бы - 2-2, а там уже снова качели
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.07.2023 в 00:00
Він не слабо зіграв,він завжди так грає.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.07.2023 в 00:05
ну... он как-бы сделал хет-трик и вывел сборную сюда, где сейчас её о(Б)суждаем
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 23:42
толя "любит" дальние удары
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
05.07.2023 в 23:38
Хлопці непогано грали близько години ігрового часу. При 1:3 морально здались. Дякую за крутий турнір команді. Дуже сподіваюсь він допоможе в кар’єрі футболістів.
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+3
0
Po4eson (Одесса)
05.07.2023 в 23:36
Ганьба. Вже 5:1
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0
-1

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