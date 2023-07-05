1:4. Испания доводит счет до разгромного в полуфинале с Украиной
Снова дальний удар...
фото - Getty Images
В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.
На 68-й минуте испанцы довели счет в матче до разгромного. Футболисты "Фурии Рохи" провели атаку левым флангом, которую результативным ударом из-за пределов штрафной завершил Аймар Орос -1:4...
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Комментарии (12)
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Veminal (Киев)
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miruk 81 (львів)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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vlotko (Броди)
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vlotko (Броди)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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С.Карпович. (Ланівці)
06.07.2023 в 00:00
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Будєм разбіратся (Київ)
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Po4eson (Одесса)
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