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Козак – о новом тренере молодежки: Мельгоса очень щепетильный и эмоциональный

Молодежная сборная Украины
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Вскоре он приступит к работе со сборной

Козак – о новом тренере молодежки: Мельгоса очень щепетильный и эмоциональный

Фото: twimg.com / Автор невідомий

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Полузащитник житомирского "Полесья" Артем Козак вспомнил время под руководством новоиспеченного главного тренера молодежной сборной Унаи Мельгоса. Они вместе работали в киевском "Динамо" U-19.

“Он живет процессом и многое требует от своих футболистов, учит их. Думаю, что многое для игроков будет в новинку, потому что этот тренер живет командой.

Также Мельгоса очень щепетилен и эмоционален, что отличает его от украинских тренеров. Это вообще особая черта испанцев. Они славятся своей эмоциональностью во всех аспектах и это очень круто. Футболисты чувствуют, что из них выжимают максимум.

Он хочет, чтобы команда всегда играла агрессивно. Это, вероятно, главный его лейтмотив. Требовал агрессии в прессинге и игре вперед. Часто применяли элементы и вертикальный футбол. Команда была заточена на результат”, – сказал Козак.

Отметим, что о назначении Мельгосы на пост Украины U-21 стало известно 25 июля. Эту кандидатуру продвинул главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Дебютировать испанский наставник может уже 12 сентября. Тогда молодежка проведет матч первого тура отбора на Чемпионат Европы против сверстников из Северной Ирландии.

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В статье: Унаи Мельгоса Артем Козак
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Источник:
УФ

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