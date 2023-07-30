Козак – о новом тренере молодежки: Мельгоса очень щепетильный и эмоциональный

Полузащитник житомирского "Полесья" Артем Козак вспомнил время под руководством новоиспеченного главного тренера молодежной сборной Унаи Мельгоса. Они вместе работали в киевском "Динамо" U-19.

“Он живет процессом и многое требует от своих футболистов, учит их. Думаю, что многое для игроков будет в новинку, потому что этот тренер живет командой.

Также Мельгоса очень щепетилен и эмоционален, что отличает его от украинских тренеров. Это вообще особая черта испанцев. Они славятся своей эмоциональностью во всех аспектах и это очень круто. Футболисты чувствуют, что из них выжимают максимум.

Он хочет, чтобы команда всегда играла агрессивно. Это, вероятно, главный его лейтмотив. Требовал агрессии в прессинге и игре вперед. Часто применяли элементы и вертикальный футбол. Команда была заточена на результат”, – сказал Козак.