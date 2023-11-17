Преследователи - на расстоянии 6 очков. Турнирная таблица группы Украины U-21 в рамках отбора на ЧЕ-2025

17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2025, в котором молодежная сборной Украины разгромила Люксембург(4:0). Матч прошел в испанской Мурсии, на арене - "Нуэва-Кондомина".

На 50-й минуте матча у Люксембурга красную карточку получил Бербери и после этого подопечные Унаи Мельгосы просто не дали ни малейшего шанса соперникам на гол.

Благодаря этой победе молодежная сборная Украины закрепила за собой первое место в группе и теперь будет готовиться к матчу с Азербайджаном.