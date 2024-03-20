Известны соперники для Украины. Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады
Могло быть и лучше, могло быть и хуже...
фото из свободных источников
В среду, 20-го марта, состоялась церемония жеребьевки футбольного турнира на Олимпийских играх 2024.
Узнала своих соперников и сборная Украины, которая попала в группу B.
В итоге, квартет участников нашей группы выглядит следующим образом:
- Аргентина
- Марокко
- 3-е место отбора в Азии
- Украина
Напомним, что Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
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Добавим, что действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1).
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Prideman (Lviv)
20.03.2024 в 23:48
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