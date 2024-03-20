  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Известны соперники для Украины. Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады
В тренде

Известны соперники для Украины. Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Могло быть и лучше, могло быть и хуже...

Известны соперники для Украины. Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 20-го марта, состоялась церемония жеребьевки футбольного турнира на Олимпийских играх 2024.

Узнала своих соперников и сборная Украины, которая попала в группу B.

В итоге, квартет участников нашей группы выглядит следующим образом:

  • Аргентина
  • Марокко
  • 3-е место отбора в Азии
  • Украина

Напомним, что Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1).

По теме
yellow-arrow
Украина узнает соперников. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция церемонии жеребьевки Олимпийских игр 2024
yellow-arrow
Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
yellow-arrow
Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024
Украина U-21
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
20.03.2024 в 23:48
З 2 місця можна і треба виходити з групи
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
Prideman (Lviv)
20.03.2024 в 23:48
З 2 місця можна і треба виходити з групи
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
20.03.2024 в 23:14
Нам, как всегда, "везёт". Больше всех из первой корзины нежелательная Аргентина. Ну почему у нас во всех соревнованиях в группе практически всегда выпадают топ команды?! Вопрос, конечно, риторический...
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.03.2024 в 22:24
Тем почетнее будет победа на Олимпиаде! Хлопци, вперед до перемоги!
Ответить
3
0
kuandrew12 (Львів)
20.03.2024 в 22:06
Можна гасити світло
Ответить
1
1
vlotko (Броди)
20.03.2024 в 22:40
Так, в темноті краще видно. Олімпійські збірні не рівня національним.
Ответить
1
0
Prideman (Lviv)
20.03.2024 в 23:48
Чому? З другого місця цілком реально вийти з групи
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
20.03.2024 в 23:52
Якщо ми підберемо хоча 65% з того нашого складу, який був на євро, можемо зі всіма спокійно боротися. Олімпійська це не основа і навіть не молодіжка. Хіба що Мессі їб*неться і захоче зіграти на олімпіаді
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости