Известны соперники для Украины. Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады

В среду, 20-го марта, состоялась церемония жеребьевки футбольного турнира на Олимпийских играх 2024.

Узнала своих соперников и сборная Украины, которая попала в группу B.

В итоге, квартет участников нашей группы выглядит следующим образом:

Аргентина

Марокко

3-е место отбора в Азии

Украина

Напомним, что Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1).