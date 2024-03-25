Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Уже завтра украинская молодежка сыграет свой шестой матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Игра против Азербайджана пройдет в Баку на "Азерсун Арене".

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Подопечные Унаи Мельгосы пока очков не теряли – пять побед, а вот наши соперники всего одну игру выиграли и четыре проиграли. В пятницу "сине-желтая" сборная выиграла товарищеский матч у Марокко U-23 (1:0). Единственный гол забил Олег Очеретько. Молодежная сборная Азербайджана проиграла Англии – 1:5.

Игра между молодежными сборными Азербайджана и Украины состоится во вторник, 26 марта 2024, в 14:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественном, а также YouTube канале УАФ.