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Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины

Азербайджан U21 - Украина U21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол

Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Фото прес-служби УАФ

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Уже завтра украинская молодежка сыграет свой шестой матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Игра против Азербайджана пройдет в Баку на "Азерсун Арене".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Подопечные Унаи Мельгосы пока очков не теряли – пять побед, а вот наши соперники всего одну игру выиграли и четыре проиграли. В пятницу "сине-желтая" сборная выиграла товарищеский матч у Марокко U-23 (1:0). Единственный гол забил Олег Очеретько. Молодежная сборная Азербайджана проиграла Англии – 1:5.

Игра между молодежными сборными Азербайджана и Украины состоится во вторник, 26 марта 2024, в 14:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественном, а также YouTube канале УАФ.

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Трансляція матчу Азербайджан U21 - Україна U21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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