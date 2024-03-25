Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025
Азербайджан U21 - Украина U21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Уже завтра украинская молодежка сыграет свой шестой матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Игра против Азербайджана пройдет в Баку на "Азерсун Арене".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Подопечные Унаи Мельгосы пока очков не теряли – пять побед, а вот наши соперники всего одну игру выиграли и четыре проиграли. В пятницу "сине-желтая" сборная выиграла товарищеский матч у Марокко U-23 (1:0). Единственный гол забил Олег Очеретько. Молодежная сборная Азербайджана проиграла Англии – 1:5.
Игра между молодежными сборными Азербайджана и Украины состоится во вторник, 26 марта 2024, в 14:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественном, а также YouTube канале УАФ.
Популярное сейчас
- Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Анонс и прогноз товарищеского матча на 25.03.2024
- Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта
- Украина U21 – Марокко U23. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО