Азербайджан U-21 Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Сегодня, 26 марта молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой шестой матч в текущей квалификации к Евро-2025. Пока украинцы зачетных пунктов не теряли. Соперником "сине-желтных" станут ровесники из Азербайджана. Игра пройдет в Баку.

Игра между молодежными сборными Азербайджана и Украины состоится во вторник, 26 марта 2024, в 14:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественном, а также YouTube-канале УАФ.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

26.03.2024. Баку Стадион "Азерсун Арена"

Азербайджан U-21 - Україна U-21

Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Общественное