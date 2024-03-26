Азербайджан U-21 Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Азербайджан U-21 - Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Сегодня, 26 марта молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы проведет свой шестой матч в текущей квалификации к Евро-2025. Пока украинцы зачетных пунктов не теряли. Соперником "сине-желтных" станут ровесники из Азербайджана. Игра пройдет в Баку.
Игра между молодежными сборными Азербайджана и Украины состоится во вторник, 26 марта 2024, в 14:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественном, а также YouTube-канале УАФ.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
26.03.2024. Баку Стадион "Азерсун Арена"
Азербайджан U-21 - Україна U-21
Трансляция матча - YouTube-канал УАФ, Общественное
Трансляція матчу Азербайджан U21 - Україна U-21Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Владислав Пригода
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