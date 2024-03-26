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Отбор на ЧЕ-2025. Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3. Шестая подряд победа

Молодежная сборная Украины

Уверенная игра подопечных Мельгосы

Отбор на ЧЕ-2025. Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3. Шестая подряд победа

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 26 марта, состоялся матч шестого тура квалификации Евро-2025 U-21, в котором встречались молодежные сборные Азербайджана и Украины. Сборная Украины U-21 является лидером группы F и все пять матчей выиграла. Хозяева занимали шестое место. У них 3 очка после 5 матчей (1 победа и 4 поражения).

Перед подопечными Унаи Мельгосы в Баку стояла задача подтвердить статус фаворита противостояния. В 2024 году украинская сборная U-21 официальных встреч еще не проводила. На ее счету только товарищеский матч с олимпийской сборной Марокко – 1:0. Напомним, что предыдущая очная встреча команд завершилась минимальной победой "сине-желтых" – 1:0. Поэтому на легкую прогулку надеяться не приходилось.

По сравнению со спаррингом против олимпиской сборной Марокко тренерский штаб сборной Украины сделал четыре замены. С первых минут вышли Салюк, Яцык, Волошин и Краснопир.

Украинцы прогнозируемо с первых минут встречи взяли мяч под свой контроль, но не хватало качественной завершающей передачи. Открывать счет "сине-желтые" могли со штрафного, но удар Смолякова парировал Рамазанов. Хозяева поля основное внимание уделяли организованной игре в защите и рассчитывали на быстрый выход в атаку. В середине первого тайма подопечные Мельгосы открыли счет. После прострела Крупского в одно касание в дальний угол пробил Александр Яцык – 0:1. Для игрока "Зари" это дебютный гол за молодежку.

Шикарную возможность сравнять счет упустил 19-летний нападающий Ахундзаде, не реализовавший выход один на один. В этом эпизоде блестяще сыграл Нещерет, а вот наши защитники провалились.

Украинцы продолжили играть в привычный для себя футбол и в конце тайма забили сверхважный гол. Брагару отдал шикарную передачу на Очеретько, который холоднокровно убрал на паузе двух защитников и пробил в противоход Рамазанову - 0:2.. Со своей задачей на первый тайм наши ребята справились. Моментов было немного, но своими возможностями воспользовались по максимуму.

В начале второй половины встречи хозяева начали высоко прессинговать, а у украинцев становилось больше возможностей для быстрых атак. Подопечные Мельгосы играли солидно, никуда не спешили, понимая, что прежде всего важно не ошибаться у собственных ворот. С позиционным футболом у азербайджанцев были значительные проблемы. В большинстве эпизодов они не знали, что делать с мячом.

На 56-й минуте сработала связка "Днепра-1". Очеретько забросил в штрафную на Рубчинского, который обработал мяч и пробил мимо голкипера – 0:3. Хозяева апеллировали относительно игры рукой, но арбитры решили, что все было согласно правилам. Подопечные Алиева во второй половине встречи вообще ничего не могли создать у ворот Нещерета. В этом заслуга защитников нашей сборной, в очередной раз сыгравших внимательно. Приятно, что украинцы не останавливались на достигнутом, а пытались забить как можно больше.

Таким образом, украинская молодежка одерживает шестую победу подряд.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

26.03.2024. Баку Стадион "Азерсун Арена"

Азербайджан U-21 - Украина U-21 0:3

Голы: Яцык (25), Очеретько (40), Рубчинский (56)

Азербайджан U-21: Рамазанов – Ахмадов (Абасов, 78), Дамадаев, Гусейнов, Маммадов, Сафаров (Рзаев, 59) – Джафаров (Алиев, 59), Э. Сафаров, Абдурахманов (Хасанзаде, 73), Велиев – Ахундзаде

"Украина" U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский – Яцык, Рубчинский 9Павлюк, 84), Очеретько (Варфоломеев, 74) – Волошин (Квасница, 84), Краснопир (Горбач, 74), Брагару (Хлань, 57)

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Комментарии
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download1 (huyersk)
26.03.2024 в 17:35
що значить іспанець, показав як грати у футбол!
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Комментарии 5
download1 (huyersk)
26.03.2024 в 17:35
що значить іспанець, показав як грати у футбол!
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1
0
Gican85 (Киев)
26.03.2024 в 17:56
Зато Ротань - наш!
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0
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Скачков Леонід (Рівне)
26.03.2024 в 17:03
Може-то на Ісландію їх виставить?Але тільки без Реброва.Цей консерватор все запоре.
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Siren05 (Мариуполь)
26.03.2024 в 16:15
Очень понравилась игра нашей молодёжки. Играли легко, красиво, с запасом. Могли забить ещё. Во втором тайме вообще переиграли на классе. Даже выделить некого. То один сыграл красиво, то другой. Из относительно новых игроков понравились Хлань и Варфаломеев
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alex.belogubko (одесса)
26.03.2024 в 16:02
хорошо что убрали РОТАНЯ--теперь и с олимпийской уберите эту пустышку
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